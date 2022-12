Romances do Rei: Pelé chegou a namorar a apresentadora Xuxa e se casar três vezes

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que faleceu hoje (29), aos 82 anos de idade, passou por diversos momentos de glória no mundo do futebol, mas algumas polêmicas não deixou de acontecer em sua vida pessoal.

Mesmo sendo algo pouco comentado, Pelé se casou a primeira vez em 1966, aos 26 anos, com Rosemeri dos Reis, que tinha 21. O casal teve três filhos, Kelly Cristina, Edinho e Jennifer, e permaneceu junto por 10 anos.

“O primeiro relacionamento sério que me fez querer começar uma família foi quando conheci Rose aqui em Santos. Eu era um pouco tímido no início, depois fiz amizade com o pai dela e para ser amigo dele, eu dizia “se ela quiser que eu limpe os sapatos, eu os limpo”, disse o Rei Pelé em entrevista para um documentário.

Mesmo casado, Pelé mantinha relacionamentos com outras mulheres, e inclusive teve uma filha com Anizia Machado, algo nunca assumido pelo ex-jogador.

Pelé e Xuxa

Além de pessoas anônimas, Pelé também teve romances com famosas. Uma delas foi nada mais, nada menos que a apresentadora Xuxa Meneghel, na época com 17 anos, enquanto o Edson tinha 41. O relacionamento durou seis anos e também chegou ao fim em virtude de traições por parte dele.

“Ele me traía, ele dizia que era um relacionamento aberto, mas aberto só para ele, entre outras coisas. Quando eu fiz 23 anos, minha vida estava mudando muito. Eu, inclusive, contei a ele quando a Globo me chamou e ele disse que eu devia recusar”, disse a apresentadora durante uma live.

Último casamento

Pelé se casou novamente em 1996 com a cantora gospel Assiria Lemos Seixas e a relação durou até 2008. O último matrimônio do rei ocorreu em 2016, com a empresária Marcia Cibele Aoki, com quem esteve até a sua morte.

Ao todo Edson Arantes do Nascimento foi casado três vezes e teve sete filhos, com uma vindo a falecer em decorrência de um câncer.

