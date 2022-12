Réveillon na Paulista: Conheça os artistas que estarão na festa em São Paulo

Leonardo, Xamã e Padre Fábio de Melo estão entre as atrações do Réveillon na Paulista (Foto: Reprodução/Instagram)

O ano de 2022 está chegando ao fim e, após dois anos, o Réveillon na Paulista está de volta. A programação da última noite do ano na principal avenida de São Paulo está repleta de artistas conhecidos do grande público.

Serão 10 cantores e 3 DJs celebrando a chegada do próximo ano, que tem como tema este ano “O Momento do Reencontro”.

Os shows começam às 17h, com a cantora paraense Fafá de Belém. A música religiosa ganha destaque este ano, com o grupo gospel Preto no Branco e o Padre Fábio de Melo.

Quem ficará a cargo de fazer a contagem dos minutos finais será o sertanejo Leonardo.

A festa da virada será encerrada pela Mancha Verde, escola campeã do Carnaval paulistano deste ano, com o samba-enredo “Planeta Água”.

“O Réveillon na Paulista volta ao calendário de eventos da cidade de São Paulo, trazendo uma sensação de superação para o ano que vem”, declarou o secretário municipal de Turismo, Rodolfo Marinho. “Uma celebração com todos os ritmos para todos os gostos e idades”, disse a secretária municipal de Cultura, Aline Torres.

A expectativa da Prefeitura de São Paulo é que a avenida receba cerca de 2 milhões de pessoas. O palco terá um pé direito mais alto que em edições anteriores, para uma melhor visualização do público.

Ele está sendo montado no cruzamento entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, como já acontecia em anos anteriores. Toda a estrutura será retirada até o dia 3 de janeiro.

Confira a programação completa:

17h - Fafá de Belém + Aíla + Roberta Carvalho

18h30 - Preto no Branco

19h20 - Padre Fábio de Melo + Ziza Fernandes

20h30 - Xamã

22h - Tierry

23h30 - Leonardo

01h - Mancha Verde

Intervalos: MC Patrícia Liberato, DJ Donna e DJ Gugu Reis

