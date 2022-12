Novidade no ‘BBB 23’: Reality apresentará novo quadro com ilustradora Rafaella Tuma (Reprodução/Globo/Instagram @rafaellatuma)

Com a estreia programada para o dia 16 de janeiro de 2023, a 23ª edição do ‘Big Brother Brasil’ já conta com diversas novidades. Além de a data de início ter sido adiantada, o ‘BBB 23′ possibilitará ao público de acompanhar a edição de uma forma diferenciada.

Como uma espécie de recapitulação, a edição apresentará um vídeo semanal inédito da ilustradora Rafaella Tuma. O conteúdo vai explorar todo tipo de dinâmica que ocorreu na casa, brigas, festas e conversas marcantes dos brothers.

Rafaella Tuma publicou com um vídeo em suas redes sociais, anunciando sua participação na edição 23 do reality show, como produtora de conteúdo. Assista ao vídeo:

“Eu sou maluca por BBB! Sempre gostei, sempre acompanhei. Eu amo conversar sobre o reality na roda de amigos, amo os memes que surgem, as figuras que vamos montando com os participantes, as reviravoltas, as torcidas mudando de lado no meio da edição”, disse Rafaella, segundo o Gshow.

Há mais de 10 anos trabalhando com arte digital, Rafaella começou a adaptar suas criações por meio de vídeos curtos nas redes sociais, a fim de expandir seu trabalho e gerar visibilidade. A ilustradora tem formação em Design Gráfico e é especializada em Motion Graphics.

