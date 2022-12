Kim Kardashian chora e diz que protege seus filhos do comportamento de Kanye West

Kim Kardashian chorou ao detalhar as lutas de criar quatro filhos com o ex-marido Kanye West no episódio de segunda-feira do podcast “Angie Martinez IRL”.

“A co-parentalidade é difícil”, admitiu Kardashian, 42, que divide North, 9, Saint, 7, Chicago, 4, e Psalm, 3, com West, 45. “É realmente muito difícil”, acrescentou ela.

A fundadora da Skims explicou que ela faz um esforço gigante para proteger seus filhos do comportamento controverso de seu pai, incluindo uma enxurrada de ataques anti-semitas feitos pelo rapper este ano.

“Eu tive o melhor pai, tive as melhores memórias e a melhor experiência e isso é tudo que quero para meus filhos, desde que eles possam ter isso”, explicou Kardashian, que era muito próxima de seu falecido pai, Robert Kardashian.

“Isso é o que eu gostaria para eles”, continuou Kim. “Se eles não sabem o que está sendo dito ou o que está acontecendo no mundo, por que eu traria essa energia para eles? Isso é realmente uma merda adulta pesada com a qual eles não estão prontos para lidar”.

A estrela de “Kardashians” disse que estará preparada quando seus filhos eventualmente fizerem perguntas sobre os crimes públicos de seu pai. Enquanto isso, a ninhada de Kim não ouvirá uma palavra ruim sobre West - pelo menos não dela.

“Um dia meus filhos vão me agradecer por sentar aqui e não bater no pai deles quando pude”, disse ela à anfitriã Angie Martinez. “Todas as merdas loucas. Eles vão me agradecer e eu vou responder em particular a qualquer coisa que eles queiram saber. Não é mais o meu lugar para entrar”.

No entanto, Kim confessou que ficar quieta sobre as palhaçadas de West nas manchetes tornou-se cada vez mais difícil. “Eu definitivamente o protegi e ainda o protegerei para os meus filhos. Na minha casa, os meus filhos não sabem de nada do que se passa lá fora… Estou por um fio”, reconheceu.

Kim pediu o divórcio em fevereiro de 2021, após sete anos de casamento. Após meses de várias tentativas públicas fracassadas de West de reconquistar sua ex-esposa, um juiz declarou ambos legalmente solteiros em março de 2022.

Mas, o divórcio foi oficialmente finalizado em 29 de novembro. Atualmente, eles têm custódia com “acesso igualitário” aos quatro filhos, de acordo com documentos judiciais obtidos pela Page Six, com West pagando a Kardashian US $ 200.000 por mês em pensão alimentícia.

Uma semana antes de seu acordo chegar às manchetes, West foi acusado de mostrar pornografia - e fotos explícitas de Kim - a ex-funcionários, que contaram à Rolling Stone.

West já havia se aberto sobre seu “vício em pornografia”, dizendo que isso “destruiu” sua família. “Hollywood é um bordel gigante. A pornografia destruiu minha família, eu lido com o vício que o instagram promove”, escreveu ele em uma postagem do Instagram, já deletada em setembro. “Não vou deixar isso acontecer com Northy e Chicago”, concluiu o rapper.