Jojo Todynho reaparece nas redes expondo bumbum na nuca, com fio dental, em Búzios

Recém solteira, Jojo Todynho colocou o bumbum pra jogo em novo post em sua conta do Instagram. Aparentemente, a suas férias das redes sociais não duraram muito tempo.

A famosa está curtindo férias em Buzios ao lado de amigos e hoje bombou com sua mais nova publicação de fio dental, em frente a uma piscina de borda infinita com vista para o mar da praia de Joá, dizendo: “Aprenda dar 👌🏾 como resposta, você viverá muito mais!!”, com as hashtags: “#Cdemilhões #donadaporratoda #banguvirou”.

Parece que Bangu virou mesmo. O sofrimento da separação não deve ter batido na ex-Fazenda, que estava curtindo a tarde desta quarta-feira (28/12) ao lado do seu amigo rapper, Orochi.

“Escolhe, quer ir pra Búzios ou Angra?”, diz a música Sereia, do cantor, e parece que Jojo escolheu Buzios, já que apareceu nos stories do rapper na tarde de ontem. Nada mal, né? Orochi também é conhecido pelas músicas “Arrasta pra cima”, “Hino dos Mlks” e “Amor de fim de noite”.

Reprodução Jojo Todynho aparece em stories do rapper Orochi, na sua casa, em Búzios Print: @orochi (Instagram)

A foto bombou nas redes sociais com diversos amigos comentando. Como seu colega do Central da Copa, Milton Cunha, que comentou: “Glúteos fartos para 2023 próspero! Felicidades Little tody”. Caua Reymond também apareceu no post, postando 3 emojis de foguinho.

Sua amiga Karen Kardasha brincou: “Jura que dar 👌🏼 vive mais??? E eu que achava que no máximo ganhava uma viagem pra Maldivas amiga…”.

E o Mc Maneirinho, que comentou: “TAMBOR DE 100″.

Outra seguidora, pediu um pouco da abundância da Jojo: “Falando em dar, quem dar um pouquinho dessa abundância aí não? Faz uma doação pra mana aqui Jojo, deixa de ser egoista mulher! Ah frente e verso hein 😂😂 GOXXXXXXXTOSA”.

Jojo está preparando o bronze para celebrar a noite de ano novo. E a promessa é de que 2023 venha com tudo para a ex-Fazenda. Relembre a previsão do vidente clicando aqui.