I Wanna Dance with Somebody retrata a bissexualidade de Whitney Houston

Durante anos, a sexualidade de Whitney Houston foi sussurrada e brandida nas capas dos tablóides, mas enquanto ela estava viva, Houston negou que sua amizade com Robyn Crawford fosse tudo menos isso - amizade.

Depois que ela morreu, alguns documentários como Whitney: Can I Be Me?, de2017 e Whitney, de 2018, tocaram no relacionamento da cantora com Crawford, ex-assistente dela e diretora criativo de longa data. A própria Crawford escreveu um livro de memórias em 2019, A Song for You: My Life with Whitney Houston, no qual ela descreve como o relacionamento romântico delas se tornou platônico quando a carreira de Houston começou a decolar.

“Queríamos ficar juntas”, escreveu Crawford. “Ela disse que não deveríamos mais ficarmos, porque isso tornaria nossa jornada ainda mais difícil”.

No novo filme biográfico Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody, o relacionamento de Houston e Crawford é trazido à vida por Naomi Ackie, que interpreta o ícone, e Nafessa Williams (Black Lightning). Ackie diz que acredita que o relacionamento de Houston com Crawford foi a “conexão mais profunda” que a falecida diva pop experimentou.

“Também foi muito importante para mim, contar a história completa dela. Se você vai explorar essa mulher incrível, precisa fazer tudo”, disse Ackie à EW. “O que eu amei sobre o relacionamento dela com Robyn é que é apenas a conexão mais profunda que Whitney experimentou. Esse amor que elas compartilharam, mudou e se transformou com o tempo à medida que envelheceram, mas o amor nunca mudou”.

Houston e Crawford se conheceram quando Whitney Houston ainda era adolescente e o filme biográfico as mostra morando juntas enquanto a desaprovadora Cissy Houston (a mãe de Whitney interpretada por Tamara Tunie) tenta dissuadi-la.

O pai de Whitney, John Houston (Clarke Peters), está ciente do relacionamento entre sua filha e Robyn e aconselha as duas a começarem a namorar homens. Whitney concorda (ficando com Jermaine Jackson, com quem fez dois duetos em seu álbum de estreia), mas Robyn se recusa. Esse é o fim de seu romance, mas Whitney mantém Robyn como sua diretora criativa até que ela entra em conflito com o marido de Whitney, Bobby Brown (Ashton Sanders), forçando Whitney a escolher. O resto é uma história triste.

“Essa é uma grande parte da história de Whitney e o que a tornou quem ela é. E quando li o roteiro pela primeira vez, já estava lá, Robyn estava sempre presente”, disse Ackie. “Nem me ocorreu que não seria o caso. Se não fosse parte da história, acho que não teria me sentido tão animada ou realmente queria fazer isso porque faz parte de quem é ela”.

Embora a propriedade de Houston tenha concordado em retratar seu relacionamento com Crawford antes de Lemmons assinar o filme, substituindo Stella Meghie em 2021, Lemmons ainda teve que lutar para incluir um beijo entre Ackie e Williams.

“É o beijo mais doce. É como um primeiro beijo, muito romântico”, disse Lemmons ao Los Angeles Times. “E eu lutei por isso.”

Para alguns, incluindo Lemmons, que conheceu e trabalhou com Houston em meados dos anos 90, a bissexualidade da cantora era um segredo aberto.

“Acho que é algo que, como um jovem ator na cidade de Nova York, todos nós sabíamos. Pensávamos que sabíamos sobre isso”, disse Lemmons. “Houve muita especulação. Por exemplo, quando conheci Whitney, Robyn estava no andar de cima da suíte do hotel, com sua filha Bobbi Kristina. Foi um relacionamento muito significativo em sua vida, uma amizade muito significativa. Acho que hoje em dia provavelmente teríamos apenas dito, ‘Bem, ela é sexualmente fluida’. Nós não necessariamente rotularíamos isso como tendo que ser uma coisa ou outra. Ela certamente era sexualmente fluida”.

I Wanna Dance With Somebody tenta esclarecer quem era Whitney Houston, e incluir essa parte de sua vida revela apenas mais uma das pressões que ela enfrentava para viver de acordo com uma imagem impossível de perfeição pop.

“Era importante discutir, especialmente agora, porque temos que nos perguntar: ‘O que teria acontecido se essas pressões externas não estivessem sobre ela e ela pudesse ser ela mesma? Isso teria sido uma relacionamento duradouro, ou teria eventualmente se tornado a amizade que se tornou?” Lemmons disse. “Essas questões são interessantes para mim. Mas o relacionamento era tão significativo que eu não teria feito o filme se não tivesse sido incluído nele”.