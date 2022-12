Giovanna Ewbank faz fotos amamentando cabritos

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou uma série de fotos que chamou a atenção de seus seguidores na última segunda-feira (26).

Nas imagens, ela aparece amamentando pequenos cabritos. Para isso, ela faz uso de uma mamadeira - e os bichinhos parecem super empolgados.

“Eu curando meu estresse”, afirmou Gio, na legenda da publicação, emendando com uma hashtag “vida no rancho”, espaço que a família tem aproveitado bastante nos últimos meses.

Confira:

Os filhotes fazem parte da criação de animais que ela e seu marido, o ator Bruno Gagliasso, mantém na fazenda da família, o Rancho da Montanha.

A propriedade está localiza na cidade de Paraíba do Sul, interior do estado do Rio de Janeiro. É lá que o casal escolheu passar as festividades de final de ano, longe da badalação da pousada que eles mantém na ilha de Fernando de Noronha, no Nordeste.

Junto com eles, estão os três filhos do casal, Titi, Bless e Zyan, que também aparecem nas imagens.

Giovanna Ewbank mostra look de Natal da família

A apresentadora Giovanna Ewbank aproveitou o clima natalino do último fim de semana para compartilhar com seus seguidores um ensaio temático em família.

Ela, seu marido Bruno Gagliasso e seus filhos Titi, Bless e Zyan surgiram nas redes sociais com looks combinando, todos na temática do dia 25 de dezembro.

“Então é natal! Esse é o nosso primeiro Natal no Rancho da Montanha e estamos muito felizes!!! Nossa família deseja a todos vocês um ano cheio de paz, saúde e muito amor!!! Feliz Natal, pessoal!”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

As fotos foram feitas pelo profissional André Nicolau, na propriedade mais recente da família Gagliasso-Ewbank. Confira a história completa aqui.