‘BBB 23′: Música de abertura do reality será transmitida com nova versão em ritmo de funk (Reprodução/TV Globo)

Com 2023 às portas, a edição do próximo ‘Big Brother Brasil’ já conta com diversas novidades. Diferente das edições anteriores, o ‘BBB 23′ começará mais cedo, no dia 16 de janeiro. Além dessa mudança, o reality também trará outras surpresas, como um ritmo novo à famosa música de abertura, ‘Vida Real’, de Paulo Ricardo.

A voz de Paulo Ricardo por trás do som habitual continuará presente, contudo, o ritmo da música terá um estilo dançante de funk. Os famosos versos: “Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser?” vão compor uma batida completamente contagiante.

Assista ao vídeo:

Dennis e o grupo Funk Orquestra estão por trás do ritmo de funk na música. A parceria do programa com os artistas também contará com a oportunidade de criação de dancinhas por parte da audiência. Os que apresentarem criatividade em seus vídeos de dança nas redes com a música-tema, terão a oportunidade de aparecer durante a edição do ‘BBB 23′.

Os interessados em participar deverão publicar vídeos de dança na rede social, com o uso das hashtags #BBB23 e #DesafioBBB23, além de marcar os perfis oficiais do reality. As melhores danças serão selecionadas para exibição no programa.

Quadro com ilustradora no reality

Não é novidade para o público assíduo de que a edição 23 do ‘Big Brother Brasil’ promete diversos cenários diferentes das versões anteriores. Como uma espécie de recapitulação, a edição apresentará um vídeo semanal inédito da ilustradora Rafaella Tuma. O conteúdo vai explorar todo tipo de dinâmica que ocorreu na casa, brigas, festas e conversas marcantes dos brothers.

Novidade no ‘BBB 23’: Reality apresentará novo quadro com ilustradora Rafaella Tuma (Reprodução/Globo/Instagram @rafaellatuma)

Rafaella Tuma publicou com um vídeo em suas redes sociais, anunciando sua participação na edição 23 do reality show, como produtora de conteúdo. Seus vídeos passearão pela rotina dos brothers, brigas, gestas e dinâmicas de uma forma bem animada e inétida. Confira os detalhes no link abaixo:

