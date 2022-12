A família real não tem mais confiança no príncipe Harry e Meghan Markle, após documentário

O príncipe Harry e Meghan Markle nunca tiveram medo de gerar polêmicas e mostrar seu ponto de vista, mas as coisas ficaram mais calorosas ultimamente: enquanto aproveitam o sucesso de sua recente série documental da Netflix, Harry & Meghan, eles também estão aguardando o lançamento do livro de memórias de Harry, Spare, previsto para ser lançado em 10 de janeiro.

Para aumentar a onda de publicidade, o príncipe teria agendado duas entrevistas ao vivo para o próximo ano - uma com Tom Bradby da ITV e outra com Anderson Cooper da CNN. Infelizmente, a família real não está exatamente entusiasmada com o autor de estreia na família.

De acordo com um novo relatório do The Times de Londres, Spare é “esperado para ser ainda mais inflamatório do que a série Netflix do casal”, embora se concentre mais na infância de Harry do que em seus recentes confrontos com a Firma. Uma fonte interna, próxima da realeza, disse à People que, embora o conteúdo possa ser divisivo, “algumas das questões que [Meghan e Harry] levantaram são importantes e acho que ambos os lados provavelmente reconhecem isso”.

Ainda assim, uma fonte disse ao Entertainment Tonight que - apesar da falta de comentários oficiais de Buckingham ou Kensington Palace - as tensões estão aumentando após a série da Netflix. “Não há mais confiança” entre a realeza e os Sussex, confirmou a fonte, acrescentando que “todos permanecem cautelosos” antes da publicação de Spare.

Uma segunda fonte disse ao ET que, embora vários membros da família estejam “zangados”, o príncipe William está particularmente chateado com seu irmão. Esta fonte cita a inclusão de clipes da entrevista da princesa Diana no Panorama em 1995 com Martin Bashir como um ponto-chave: o príncipe William disse no ano passado que a entrevista “nunca deveria ser exibida novamente” porque “não tem legitimidade”, após a revelação de que Bashir usou a falsificação para convencer a mãe dos príncipes a concordar com a gravação.