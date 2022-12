Entenda a polêmica entre Gkay e Fábio Porchat

Desde o último domingo (25), uma polêmica tem tomado conta das redes sociais: o desentendimento entre os humoristas Fábio Porchat e Gkay. Entenda o que realmente aconteceu.

Tudo começou durante a transmissão do prêmio Melhores do Ano, da TV Globo, exibido no “Domingão com Huck”. Os comediantes da casa Fábio Porchat e Tatá Werneck comandavam uma homenagem ao também humorista e apresentador Jô Soares, que morreu em agosto deste ano.

Fábio relembrou então a entrevista que Gkay, influenciadora digital e humorista da internet, concedeu ao “Lady Night” (programa de Tatá no Multishow) no final de novembro.

“O que ele faria com a Gkay, né, Tatá? Na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes…”, comentou Fábio, em tom de brincadeira - veja o vídeo aqui.

O humor ácido não foi visto com bons olhos pela paraibana, que logo foi desabafar no Twitter. “Cansada de ser essa piada de merda pras pessoas, de ser chacota, de ser escória”, reclamou. “Tive que sair da sala pra ir chorar no quarto e minha mãe não ver porque não quero estragar o Natal dela”, revelou Gkay.

Confira a sequência completa:

Tuítes de Gkay sobre piada de Fábio Porchat (Foto: Reprodução/Twitter)

Pouco depois, a internet se dividiu entre quem entendia que Gkay tinha sido humilhada em rede nacional e quem acreditava que tudo não passava de uma brincadeira de Fábio Porchat.

A repercussão foi tamanha que na terça-feira (27) de madrugada o apresentador do “Que História é Essa, Porchat?” se viu obrigado a explicar a piada.

“Ela falou que o Natal dela foi estragado por conta dessa piada. Acho que o Natal foi estragado pelo ano dela”, se defendeu o humorista.

Ele listou os motivos que acredita que tenham sido o real motivo para a influenciadora digital chegar ao seu limite. “Gkay fez um filme que foi fracasso de público e de crítica na Netflix. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela... Ela recebeu um monte de notícia dizendo que ela maltrata pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção... Relatos de colegas, atores, comediantes, dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela”, enumerou.

“A minha piada dizendo: ‘Ai, que difícil entrevistar a Gkay’, desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir”, continuou Fábio.

Confira o pronunciamento completo:

Influenciadora foi parar no hospital

A influenciadora não soube lidar com a repercussão do caso e acabou sendo internada em um hospital de São Paulo, após ter uma indisposição na última terça-feira (27).

Na madrugada desta quarta-feira (28), Gkay resolveu desativar sua conta oficial no Twitter, após internautas resolverem vasculhar sua conta atrás de tweets antigos, em que ela demonstrava falas problemáticas sobre diversos assuntos sociais.

