'BBB23': Jogadora de vôlei mais seguida do mundo poderá estar dentre os participantes do reality

Key Alves, a jogadora de vôlei mais seguida do mundo, está dentre os nomes cotados para a edição 23 do ‘Big Brother Brasil’. De acordo com uma coluna do Metrópoles, a informação foi vazada entre os atletas que fazem parte do círculo de amizade da esportista.

Embora Key Alves tenha negado sua entrada para o reality, há indícios que indicam seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil. A coluna aponta que uma das pessoas de seu convívio revelou que a jogadora já está nos preparativos para o programa.

Com apenas 22 anos, Key Alves é jogadora reserva do Osasco Vôlei Club. Com quase sete milhões de seguidores no Instagram, ela revelou que 92% do seu público é masculino.

Além de sua atuação no vôlei, Key também está na plataforma adulta OnlyFans. Em entrevista para Luciana Gimenez, a reserva revelou ganhar cinquenta vezes mais com as plataformas digitais do que no esporte.

Casa de Vidro confirmada

Com sua estreia programada para começar mais cedo, no dia 16 de janeiro de 2023, a 23ª edição do ‘Big Brother Brasil’ contará com a famosa Casa de Vidro no início do programa. A informação foi confirmada pelo diretor da TV Globo, Boninho, no dia 17 de dezembro.

Além de presente no início do reality, a Casa de Vidro será instalada antes mesmo de o ‘BBB23′, de fato, ter seu início. Boninho também afirmou que a dinâmica será diferente em comparação com as versões anteriores.

“Então, vai ter ‘Casa de Vidro’, sim. Além disso, o BBB23 vai começar antes de começar, mas isso eu preciso falar para vocês depois, agora não vai dar”, disse Boninho em vídeo. Na legenda, o diretor confirmou que será “tudo diferente”.

