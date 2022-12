‘Avatar 2’: James Cameron não quer mais ‘fetichizar’ a violência armada em seus filmes

AP (Courtesy of 20th Century Studios/AP)

Para um filme com duração de mais de três horas, 10 minutos extras podem não parecer grande coisa.

Mas para James Cameron, que lutou muito para manter Avatar: O Caminho da Água com o tempo de exibição de grande sucesso, aqueles poucos minutos foram contra o que ele está disposto a dizer com seus filmes. Ele até repensou alguns dos filmes que fez no passado e se pergunta se os faria hoje devido ao clima cultural.

Em uma entrevista recente à Esquire Middle East, o diretor disse que cortou partes da sequência de Avatar que retratavam a violência armada porque não queria mais “fetichizar a arma”.

“Na verdade, cortei cerca de 10 minutos do filme visando a ação com armas de fogo”, disse Cameron. “Eu queria me livrar um pouco da feiura, encontrar um equilíbrio entre a luz e a escuridão. Você tem que ter conflito, é claro. Violência e ação são a mesma coisa, dependendo de como você olha para isso. Esse é o dilema de cada cineasta de ação, e sou conhecido como um cineasta de ação”.

De fato, Cameron é um dos cineastas de ação mais condecorados e bem-sucedidos que temos. Caso em questão: seu bebê azul de longa gestação, O Caminho da Água, recebeu críticas positivas e já está se aproximando da marca de US $ 1 bilhão em todo o mundo após a abertura no início deste mês. Sem contar O Exterminador do Futuro 2 - O Julgamento Final, um dos maiores e mais influentes filmes de ação das últimas décadas.

Ainda assim, Cameron desconfia do tipo de influência que seus filmes tiveram e ainda terão.

“Eu olho para trás em alguns filmes que fiz e não sei se gostaria de fazer aquele filme agora”, disse ele. “Não sei se gostaria de fetichizar a arma, como fiz em alguns filmes do O Exterminador do Futuro há mais de 30 anos, em nosso mundo atual. O que está acontecendo com as armas em nossa sociedade revira meu estômago”.

Ele acrescentou: “Estou feliz por morar na Nova Zelândia, onde eles baniram todos os rifles de assalto duas semanas depois daquele horrível tiroteio na mesquita alguns anos atrás”.