Ator e diretor Dennis Carvalho é internado em estado grave

O ator e diretor Dennis Carvalho, de 75 anos, foi diagnosticado com septicemia (infecção generalizada causada, na maioria das vezes, por bactéria) e está internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, em estado grave, de acordo com o Jornal O Globo.

Dennis fez 28 novelas e fez nove filmes como ator. Como diretor, comandou 36 novelas durante sua carreira, a maioria delas na TV Globo. Seus maiores sucessos foram em Dancin’ Days (1979), o seriado Malu Mulher (1979), Roda de Fogo (1986), Vale Tudo (1988), O Dono do Mundo (1991) e Celebridade (2003), entre outras. Atuou ainda como dublador, onde entre tantos papéis emprestou sua voz ao Capitão Kirk, de Jornada nas Estrelas, e em seriados mais antigos, como Rin-Tin-Tin, onde fazia o Cabo Rusty.

O diretor teve seu contrato com a Globo rompido neste ano, após 47 anos na emissora. Nos últimos tempos, a TV resolveu abrir mão da exclusividade de seu elenco, tanto atores quanto diretores, e prefere firmar contratos apenas por obra.

Nos últimos tempos, dedicava-se ao teatro e estreou o espetáculo Clube da Esquina: Os Sonhos não Envelhecem, ideia que teve durante a pandemia, época na qual disse que teve tempo sobrando para refletir, já que as produções da Globo estavam todas suspensas.

Durante uma entrevista na ocasião, ele revelou que javia enfrentado um câncer agressivo há 20 anos e sobrevivia atualmente com apenas um pulmão.

Ele foi casado com as atrizes Bete Mendes, Christiane Torloni, Monique Alves, Tássia Camargo, Ângela Figueiredo e Deborah Evelyn e com a professora de educação física Maria Tereza Schimidt. Com Deborah ficou 24 anos. É pai de três filhos.