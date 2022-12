Ana Maria Braga perde desafio no ‘Mais Você’ e coloca culpa na bunda de repórter

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou que é mesmo competitiva: ao participar de um desafio proposto pela repórter Juliane Massaoka e perder, resolveu se explicar colocando a culpa no bumbum da jornalista.

“Olha o tamanho da bunda dela”, disparou a anfitriã do programa “Mais Você”, aos risos.

A fala aconteceu durante o quadro “Feed da Ana”, que conta com Juliane Massaoka como repórter. O momento traz as novidades da internet para os espectadores do programa matutino.

Na edição desta quarta-feira (28), Ju apresentou o “desafio da lagarta”: uma corrida reversa, em fila indiana, com bexigas entre cada integrante da fila. A ideia é se movimentar sem deixar os balões caírem.

As imagens das redes sociais divertiram Ana Maria, que até então tinha ganhado todos os desafios propostos por sua repórter. Contudo, dessa vez Ju afirmou que queria ganhar esse.

“É minha chance de ganhar de você”, frisou a jornalista. Aos risos, a apresentadora se mostrou indignada. “Gente, que bobagem! Eu ganho sempre só com sua presença”, retrucou. Ju ficou emocionada - mas manteve o desafio.

No fim das contas, não teve jeito: a equipe da repórter terminou em primeiro lugar. “Também, olha o tamanho da bunda dela”, riu a loira.

Receita do dia

Para seus espectadores, Ana Maria resolveu compartilhar a receita de farofa de festa (receita via O Liberal). Confira:

Ingredientes

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

300 g de linguiça calabresa picadinha

2 gomos de linguiça toscana (ou de pernil) sem a pele

300 g de bacon picado

2 cebolas em rodelas

5 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre em rodelas finas (opcional)

1 pimentão grande em tiras

100 g de uvas-passas

Azeitonas pretas a gosto

Sal, pimenta calabresa, manjerona e coentro ou salsinha a gosto

5 folhas de hortelã picadas

1 xícara (chá) de água

1 pacote de farofa de farinha de milho pronta

Modo de preparo

Aqueça o azeite e frite as linguiças e o bacon até dourarem.

Acrescente a cebola, o alho, o pimentão e o gengibre e refogue bem.

Reserve a água e a farofa e acrescente os demais ingredientes, misturando bem.

Junte a água e espere levantar fervura.

Comece a adicionar a farofa de milho aos poucos, mexendo sempre, até incorporar.

