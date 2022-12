‘The Umbrella Academy’: 4ª temporada contará com episódios reduzidos, diz showrunner

‘The Umbrella Academy’ preenche o lugar de uma das séries mais queridinhas de super-heróis presentes catálogo da Netflix. Embora ocupe um lugar especial, a terceira e última temporada lançada não caiu tanto no agrado da audiência. Contudo, a trama segue com a proposta inicial de uma família caótica de superpoderosos tentando evitar o fim do mundo.

Desta vez, a série caminha para uma última fase e com episódios reduzidos. De acordo com o showrunner Steve Blackman, em resposta a um fã nas redes sociais, a quarta temporada contará com apenas seis episódios, sendo quatro a menos em relação às anteriores. Ainda assim, ele afirmou que o público vai adorar.

Até o momento, ‘The Umbrella Academy’ tem três temporadas no total, havendo 10 episódios em cada uma delas, com cerca de uma hora de duração por capítulo. Embora as duas primeiras fases tenham contado com avaliações positivas da audiência de 85% e 88%, a terceira decaiu para 55% de aprovação.

Ainda assim, a trama de ‘The Umbrella Academy’ continua em um lugar especial no coração dos fãs, prestes a encerrar um ciclo que iniciou de uma forma grandiosa no catálogo.

Quarta e última temporada

Conforme comunicado da Netflix no final de agosto deste ano, ‘The Umbrella Academy’ ganhará sua quarta e última temporada. Steve Blackman, criador da série, comemorou a notícia em uma nota.

“Estou tão animado que os fãs incrivelmente leais de The Umbrella Academy poderão experimentar o final apropriado para a jornada dos irmãos Hargreeves que começamos há cinco anos. Mas antes de chegarmos a essa conclusão, temos uma história incrível pela frente para a 4ª temporada, que deixará os fãs ‘presos na cadeira’ até os minutos finais”, contou.

Mesmo com a confirmação recente, a série já teria sido feita para terminar na quarta fase, conforme Blackman comentou em uma entrevista ao TVLine em 2021.

“Acho que [quatro temporadas] é o ideal para a conclusão da série. A Netflix pode querer mais do que isso, mas tenho uma doce ideia de onde acho que a série deve terminar e para onde estamos indo”, disse o showrunner.