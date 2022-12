Lady Di: saiba o que está escrito em carta assinada pela princesa e seus filhos Harry e William

Foi encontrada uma carta com a data de 21 de junho de 1989 e escrita pela princesa Diana, no papel oficial do Palácio de Kensington. A nota da falecida princesa de Gales agradece a um sargento da polícia por colocar uma motocicleta na festa de sete anos do seu filho, o príncipe William, segundo o The Sun.

A princesa Diana escreveu: “Caro Sgt Plumb, foi muito gentil da sua parte vir aqui hoje no aniversário de William - não posso começar a dizer o prazer que a exibição deu a todas aquelas pessoas pequenas e suas mães! Eu sei o quanto vocês estão particularmente ocupados no momento, então significou ainda mais para nós que você e os motoboys puderam participar das comemorações de aniversário! Isto vem com nossos mais calorosos agradecimentos. Sinceramente, Diana, William, Harry.”

Reprodução Crédito: BNPS (BNPS)

William assinou seu nome em letras unidas e Harry, então com quatro anos, usou letras maiores e separadas para a sua assinatura. Os leiloeiros, que colocaram a venda a carta por 18 mil libras, disseram ser uma carta muito especial.

Reprodução Crédito: BNPS (BNPS)

Na ocasião, o sargento George Plumb, da Polícia Metropolitana e do Grupo de Escolta Especial, fez uma exibição deslumbrante para William, Harry e seus amigos no Palácio de Kensington em 1989.

Os leiloeiros da William George, em Peterborough, Cambridgeshire, colocarão a carta a venda em 10 de janeiro.

Um porta-voz disse: “Esta carta foi assinada pessoalmente pela princesa de Gales, Diana Princes, príncipe William e príncipe Harry, datada de 21 de junho de 1989. Está em papel timbrado do Palácio de Kensington, endereçado ao Sgt George Plumb Special Escort Group com a caligrafia de Diana”.

“A princesa estava particularmente grata à equipe por ter conseguido encaixar isso em um dia já cheio de compromissos oficiais, que não foi ajudado pelas greves de trens, metrô e ônibus, algo que mexe com os dias de hoje”, continuou o porta-voz. “Ter um item assinado por Diana, William e Harry é muito especial”, completou.

A carta deixou a propriedade do sargento Plumb há seis anos, quando foi vendida, e agora vai a leilão novamente.