Jojo Todynho fará uma cirurgia e ganhará muito dinheiro em 2023, segundo vidente

No último mês, a Lene Sensitiva fez uma previsão de que Jojo Todynho poderia engravidar de filhos gêmeos e que seu ex, Lucas Souza, deveria prestar atenção no futuro, pois ela “vê algo bem pesado no futuro dele”.

É importante lembrar, que mesmo antes do casamento de ambos, a sensitiva já havia avisado que o relacionamento deles não tinha futuro algum. E não é que ela estava certa?

Por sorte, outro vidente, o famoso Rodrigo Tudor, disse recentemente que a ex-Fazenda ganhará muito dinheiro em 2023 e fará muito sucesso! Se as previsões forem certas mesmo, ainda bem que o dinheiro trará frutos, para Jojo poder cuidar de gêmeos, não é mesmo?

Tudor disse ainda que Jojo precisará ter cuidado com possíveis negócios ruins.

Ex de Jojo Todynho fala sobre boatos de que seria expulso do exército

O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Sousa, se pronunciou em sua conta do Instagram, que tem mais de 2 milhões de seguidores, sobre os últimos boatos envolvendo o nome dele. O oficial do exército pediu para que seus seguidores diferenciassem a sua vida no quartel, com sua vida de influenciador.

“Começaram a surgir umas notícias falsas, fake news, que o Exército estava me deixando na corda bamba, que estava em processo para que eu pudesse ser expulso. Então vou explicar aqui para vocês, essa notícia é falsa, não tem embasamento nenhum e não é verdade”, disse ele em seus stories.

Lucas afirmou ainda que o fato de ele ter se tornado influenciador, não afeta em nada a sua rotina no Exército. “Nos dias de hoje é normal que militares vão se destacar na rede social, porque virou um negócio do dia a dia. Todo mundo tem e todos os militares têm redes sociais. A minha conduta dentro do Exército é uma só. Eu chego e sou o tenente Mattias, as pessoas têm que prestar continência pra mim, têm que obedecer minhas ordens, têm que me respeitar independente da vida que eu tenha aqui fora. Existe uma hierarquia lá dentro e ela tem que ser respeitada, assim como eu respeito”, concluiu.