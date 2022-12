Jade Picon é criticada por presente no amigo secreto da TV Globo

A atriz Jade Picon foi criticada pelo presente que ofereceu ao seu amigo secreto da TV Globo, organizado pela produção do programa dominical “Fantástico”.

No jogo, ela foi sorteada pelo cantor de forró João Gomes, da música “Meu Pedaço de Pecado”. Natural do Pernambuco, ele aproveitou suas raízes para o presente e entregou à atriz um chapéu no estilo cangaceiro, na cor rosa.

Já o amigo secreto de Jade foram os integrantes da banda Jovem Dionísio, responsáveis pelo hit “Acorda Pedrinho”. Ela escolheu camisetas personalizadas para cada membro do grupo e enviou também uma carta.

Contudo, o que chamou a atenção dos internautas foi um segundo item: um dinossauro de pelúcia na cor verde, que emite um recado com a voz da própria Jade, “Acorda Pedrinho, um beijo da Jade”.

Logo, começaram as críticas no Twitter. “Rica e da um urso de presente? Ah faça me o favor”, escreveu um internauta.

“Um dinossauro que fala como Jade Picon é o enredo de um filme de terror. Mistura de Travessia e Morde & Assopra!”, tuitou outro.

Um dinossauro que fala como Jade Picon é o enredo de um filme de terror. Mistura de Travessia e Morde & Assopra! — Lucas Félix (@lucasfelix) December 26, 2022

“Que presente horrível que a Jade Picon deu. Um dinossauro com a voz dela e camisetas”, criticou uma terceira.

Que presente horrível que a Jade Picon deu kkk um dinossauro com a voz dela e camisetas — naluiza_ (@n4luiz4a) December 26, 2022

A brincadeira foi transmitida na edição do último domingo (25), na noite de Natal. O momento já se tornou uma tradição anual no programa comandado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, em que pessoas que foram assunto ao longo do ano trocam presentes entre si.

Jade Picon começou 2022 como uma influenciadora digital de destaque entre a Geração Z, mas encerra como um dos principais assuntos na internet independentemente da idade do público.

Este ano, o amigo secreto do “Fantástico” reuniu nomes como Linn da Quebrada, que também participou do BBB 22 com Jade, os cantores Xamã e Jão, o jogador de futebol Vinicius Jr., as atrizes Regina Casé e Giulia Benite, o influenciador digital Luva de Pedreiro, entre outros.

Leia também: Ana Maria Braga aproveita Natal para provocar seguidores com reflexão