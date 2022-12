Giovanna Ewbank mostra look de Natal da família

A apresentadora Giovanna Ewbank aproveitou o clima natalino do último fim de semana para compartilhar com seus seguidores um ensaio temático em família.

Ela, seu marido Bruno Gagliasso e seus filhos Titi, Bless e Zyan surgiram nas redes sociais com looks combinando, todos na temática do dia 25 de dezembro.

“Então é natal! Esse é o nosso primeiro Natal no Rancho da Montanha e estamos muito felizes!!! Nossa família deseja a todos vocês um ano cheio de paz, saúde e muito amor!!! Feliz Natal, pessoal!”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

As fotos foram feitas pelo profissional André Nicolau, na propriedade mais recente da família Gagliasso-Ewbank. O rancho está localizado na cidade de Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio de Janeiro.

Confira a sequência de fotos:

O seguidores da apresentadora do podcast Quem Pode, Pod não pouparam elogios à criatividade da família. “Só vejo lindezas nessa família tão amada”, escreveu a apresentadora Fernanda Gentil.

“Que família mais linda. Imprimi essas fotos”, revelou a empresária Isabela Rangel Grutman.

“Eu fico sempre impressionada com o fato de que, da pra tirar foto de qualquer ângulo dessas crianças que eles vão parecer capa da Vogue!”, comentou uma fã anônima.

‘Estamos fazendo acontecer’, diz Giovanna Ewbank sobre processo de caso de racismo sofrido pelos filhos

A apresentadora Giovanna Ewbank contou recentemente como está o andamento do processo contra a agressora de seus filhos, em caso de racismo.

“Houve uma audiência em novembro e haverá outra em fevereiro. Estamos fazendo acontecer. Não vamos parar”, afirmou ela, em entrevista ao jornal O Globo.

Ela também destacou a importância de ter um posicionamento forte nesse momento. “O movimento antirracista está em primeiro lugar nas nossas vidas. Na minha e na do Bruno [Gagliasso, seu marido]. Todo o resto vem depois”, disse.

Na época das agressões, Gio foi recepcionada no aeroporto por uma mulher e crianças negras aos abraços, ainda no aeroporto. Confira a história completa aqui.