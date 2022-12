Ana Maria Braga compartilha superstição para última semana do ano

A apresentadora Ana Maria Braga e seu companheiro de bancada, o boneco Louro Mané, compartilharam uma superstição para a última semana do ano, na edição desta terça-feira (27) do “Mais Você”.

“A vida ensina que a sabedoria está no ato de fechar a boca, abrir os olhos e virar as costas”, começou Ana Maria, em sua mensagem do dia do final do programa.

“Eu recebi uma mensagem de um amigo meu hoje de manhã que diz ‘viva como se essa fosse a última semana do ano’. Obrigado João!”, agradeceu a apresentadora, aos risos. “Mas é, uai”, frisou o papagaio.

O conselho motivou a apresentadora e seu companheiro a combinarem o que fazer durante o Ano-Novo. Mas logo Ana Maria lembrou de uma superstição.

“Normalmente no Natal a gente come peru, mas no Reveillón dizem que não pode comer nada que cisque para trás”, contou a apresentadora. “Pode ser conversa mole para boi dormir, mas eu nunca fiz peru no final do ano”, revelou ela.

“Então galera, não comam nada que tenha pena, por favor. Nossos parentes agradecem”, reforçou o Louro Mané.

Receita do dia

Para seus espectadores, Ana Maria resolveu compartilhar a receita de porquinho de quimono, petisco tradicional de bares do Rio de Janeiro (receita via O Liberal). Confira:

Ingredientes

Costela e marinada

1 pacote de costela com um 1 ou 1 quilo e meio

1 cebola

3 dentes de alho

4 folhas de louro

1 xícara de vinho

Um quarto de xícara de shoyu

Pimenta e sal a gosto

Suco de meio limão

Requeijão de ervas

500 gramas de requeijão cremoso

1 xícara de alecrim picado

2 xícaras de cebolinha picada ‌

Molho

2 e meia xícaras de melado

Um quarto de xícara de shoyu

1 xícara de molho inglês

100 mililitros de vinho tinto

Um quarto de xícara de mostarda amarela

2 xícaras de ketchup

Modo de preparo

Coloque em um recipiente a costelinha junto 1 cebola, 3 dentes de alho, 4 folhas de louro, 1 xícara de vinho, um quarto de xícara de shoyu, pimenta e sal a gosto, e suco de meio limão para marninar. Feche o recipiente e deixe em repouso por 6 horas. ‌

Depois de marinada, a costela será envolta em papel-alumínio e levada ao forno para assar.

Como a costelinha será desfiada, não há necessidade de tirar o papel-alumínio para dourar. Ela deve assar por cerca de 1 hora.

Requeijão de ervas

Em um refratário, adicione 500 gramas de requeijão cremoso, 1 xícara de alecrim picado e 2 xícaras de cebolinha picada. Misture tudo e reserve.

Molho

Bate no liquidificador 2 e meia xícaras de melado, um quarto de xícara de shoyu, 1 xícara de molho inglês, 100 mililitros de vinho tinto, um quarto de xícara de mostarda amarela e 2 xícaras de ketchup por cerca de 5 minutos até a mistura ficar consistente. ‌

