‘Titanic’: você sabia que equipe e elenco foram drogados com sopa alucinógena de PCP?

Titanic vive na memória dos cinéfilos, mesmo após 25 anos de sua estreia. No entanto, a equipe de filmagem tem lembranças terríveis da época da filmagem, especialmente quando foram drogados no set por alguém que ainda não havia sido encontrado.

Neste mês, Kate Winslet confirmou se o personagem Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, caberia na tábua e poderia ter sobrevivido junto a sua personagem, Rose. Relembre o que a atriz disse, clicando aqui. Mas, o mistério da sopa alucinógena ainda não foi solucionado.

De acordo com o NYPost, em 9 de agosto de 1996 no set de Titanic, em Halifax, Nova Escócia, o elenco e a equipe foram servidos com uma sopa de mariscos, que mais tarde foi revelado que estava enriquecida com PCP (popularmente conhecido como pó de anjo, ou cristal). A refeição estava tão saborosa que alguns até comeram mais de três tigelas.

“Tínhamos uma sala para os cabos e eletricistas, e um dos caras começou a falar muito alto”, disse Jake Clarke, membro da equipe, ao Vulture. “Ele é um cara grande, tinha 1,93m, e ele disse, ‘Vocês se sentem bem? Porque eu não’. Ele estava apenas tagarelando muito”.

“E no momento em que ele estava dizendo isso, vimos James Cameron correndo pela porta e essa pessoa correndo atrás dele. Ele disse: ‘Há algo acontecendo comigo!’ e falaram para ele ‘colocar para fora!’”, relembrou Clarke.

Cameron disse anteriormente à Vanity Fair que teve que sair do set para vomitar depois de comer a misteriosa sopa. “Estava em frente aos monitores, perto da câmera, e a sala está vazia. Era como a zona do crepúsculo”, disse o diretor.

As estrelas principais do Titanic, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, não foram afetadas, pois o incidente com a droga ocorreu quando Cameron filmou cenas em que eles não estavam.

Mesmo 25 anos depois, ainda não foi descoberto quem batizou a sopa de mariscos com PCP.