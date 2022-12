“Matilda: O musical”: por que Trunchbull odeia crianças, segundo Emma Thompson

Emma Thompson sabe que às vezes é bom ser má. A vencedora do Oscar passa por sua transformação mais dramática na tela para interpretar Miss Trunchbull, a sádica e abusiva diretora da escola da jovem Matilda (Alisha Weir), na adaptação cinematográfica da Netflix da produção teatral do West End de 2011 de Matilda the Musical, de Roald Dahl.

A mudança radical de aparência de Thompson exigia três horas na cadeira de maquiagem todos os dias, segundo a própria atriz.

Memórias foram desbloqueadas, minha infância está viva. Matilda: O Musical já está disponível! pic.twitter.com/vCvYuRY9Qb — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 25, 2022

“É muito existencial”, ela diz à EW sobre assumir uma forma tão grotesca. “É uma experiência fora do corpo. Isso é libertador. Não sinto uma necessidade desesperada de me afastar de mim mesmo nem nada. Mas é uma forma de libertação poder habitar outra alma dessa maneira, [uma maneira] isso é muito físico. Quando a fisicalidade te ajuda a descobrir quem é essa pessoa, é um grande privilégio”.

A adaptação musical, Matilda: O Musical, que chegou à Netflix hoje, 25 de dezembro, encontra Thompson cantando, jogando crianças pelas tranças e ameaçando seu trabalho, enquanto acumula bolo de chocolate.

Na entrevista com a Entertainment Weekly, a atriz revelou a poderosa razão pela qual sua personagem no filme rejeita crianças.

Em outubro de 2022, Emma Thompson deu uma entrevista ao Deadline e explicou alguns detalhes importantes sobre sua personagem em Matilda: o musical. A icônica vilã da história teria sofrido bullying e assédio quando era pequena, por isso não tolera nenhuma suscetibilidade nas crianças e é tão dura com elas devido aos seus próprios traumas.

“Entendi que Miss Trunchbull era cruel porque não suportava a própria infância. E ela simplesmente não suportava nenhuma vulnerabilidade em crianças. Então, abordamos isso de um ponto de vista muito real. Foi fascinante”, disse a estrela.

Essa informação dá muito mais nuances à figura criada por Roald Dahl, já que, nas adaptações anteriores da obra, era um mistério o que acontecia no passado da máxima autoridade da escola de Matilda.

Yo viendo 'Matilda' en 1996 / yo viendo #MatildaElMusical en 2022 pic.twitter.com/bslBBLPyPR — J u l i e t a 🇦🇷 ⭐️⭐️⭐️ (@SoySopita) December 25, 2022

A prótese usada por Emma Thompson para interpretar a personagem

Emma Thompson teve que usar várias próteses para conseguir recriar a figura musculosa de Miss Trunchbull na ficção. Nesse sentido, a ganhadora do Oscar afirmou ter ficado encantada com a experiência.

matilda the musical saiu hoje na netflix e é importante reforçar que o filme NÃO É UM REMAKE do filme de 1996 e sim uma adaptação cinematográfica do musical de palco super aclamado baseado no livro matilda! pic.twitter.com/17TBlfm20h — sophia ❄️ está em newstill (@snowflakecurse) December 25, 2022

“Eu me diverti muito com as próteses, criando sua forma e seu enorme atletismo e força. Foi provavelmente, fisicamente, a coisa mais exigente que já fiz na minha vida”, pontuou.

Matilda: o musical está disponível na Netflix.