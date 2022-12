Kate Middleton revela a obra de arte de Natal do filho príncipe George e viraliza

É Natal mais uma vez e o Príncipe e a Princesa de Gales estão dando aos fãs obcecados pela realeza o presente que queremos e merecemos este ano.

A conta oficial do Instagram do príncipe William e Kate Middleton lançou ontem, no dia de Natal, uma nova postagem com uma obra de arte natalina criada por ninguém menos que o príncipe George, 9 anos. Ah, e é muito bom.

No que parece ser uma pintura em aquarela, uma rena sorri com neve no nariz e vários pássaros vermelhos sentados em seus chifres. Um dos pássaros parece estar de pé e talvez até cantando uma música.

A legenda do post dizia: “Feliz Natal!” E creditou o menino de nove anos: “🎨de George”.

Os comentários do post da princesa de Gales elogiam o trabalho do jovem príncipe: “Parece que alguém herdou os talentos artísticos da mamãe! Obrigado por compartilhar, é tão impressionante 😍🎄 Feliz Natal!”.

Outro comentário, é de uma professora que se ofereceu, inclusive, a dar aulas para George: “Terei prazer em sair e dar aulas particulares de aquarela para ajudar o pequeno artista a realmente florescer! Ensinei William Shatner em junho passado em Malibu e foi muito divertido!”.

Esta tem sido uma temporada de férias bastante movimentada para a família real, pois eles comemoram seu primeiro Natal sem Gan-Gan, a rainha Elizabeth II, que faleceu em setembro deste ano.

A realeza não apenas lançou vários cartões de Natal, mas Sarah Ferguson exibiu sua árvore de Natal, a princesa Kate ajudou a organizar um serviço de canções natalinas (que George e sua irmã, a princesa Charlotte, compareceram) e o rei Charles fez seu primeiro discurso de Natal, homenageando a rainha mãe e agradecendo o carinho dos fãs da realeza (relembre clicando aqui). É uma maravilha que a família tenha, mais uma vez, encontrado tempo para um projeto de arte natalino.