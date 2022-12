Jojo Todynho manda recado para banco que negou financiamento para sua prima

Neste sábado, Jojo Todynho parou a internet ao gravar uma live em sua conta do Instagram para entregar um presente mais que especial para a sua prima: um Jeep Renegade. A ocasião contou até com fogos para anunciar a chegada desse presentão que nem papai Noel traz assim, com tanta facilidade.

Durante o vídeo, que tem duração de 9 minutos, Jojo mostra estar mais ansiosa do que a prima presenteada. E conta que quem pediu o carro para a sua prima Lala Motta, na realidade, foi a sua avó.

“Minha avó que pediu, ela reclamava que você estava sem carro para ir para a igreja. Gente eu não estava aguentando, minha avó ficou uma semana lá em casa e falou que ela estava indo para a igreja a pé”, contou a artista.

Em seguida, ela deu um recado para o banco, que negou financiamento para a sua prima: “Minha vó disse que ela tentava financiar um carro e o banco negava. OBRIGADA banco por negar, agora ela está de Jeep Renegade que a prima deu” , zombou Jojo.

A ex-Fazenda estava com um vestido longo vermelho e entregou as chaves do carro 0 para sua prima em plena véspera de Natal. É a própria mamãe Noel brasileira. Motta mal acreditou no que estava acontecendo. “Foi esse carro que eu sonhei na minha garagem”, disse ela.

Mais tarde, a prima de Jojo agradeceu em um comentário no post: “Sou em êxtase até agora, por tudo que aconteceu, não consigo me conter ao ponto de escrever textos lindos, mas hoje a palavra que define tudo isso é Gratidão! Gratidão ao Senhor, pela a vida da Jordana (@jojotodynho ), pela minha família e em especial minha vó @rita.menezes.90260 que juntamente comigo gerou este sonho é se tornou realidade!O que darei eu a Senhor por todos os benefícios que me tem feito.Fiel e Justo é o Senhor!!!”.