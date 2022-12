‘Harry Potter’ no cinema: salas de São Paulo colocam filme em cartaz nesta semana

Atenção mundinho bruxo: o segundo filme da saga “Harry Potter” está de volta aos cinemas. Em São Paulo, as principais redes colocam o longa novamente em cartaz nesta terça-feira (27).

“Harry Potter e a Câmara Secreta” será exibido pela Cinemark, Kinoplex, Cinépolis, UCI, Cinesystem, Espaço Itaú de Cinema e Cine Marquise.

As exibições especiais estão acontecendo por conta do aniversário de 20 anos lançamento do primeiro filme. Este, inclusive, foi reexibido em novembro deste ano.

Para adquirir um ingresso, basta acessar o site da Warner Bros., estúdio responsável pelos filmes que está organizando o evento de celebração para os fãs.

Relembre a história

Em “Harry Potter e a Câmara Secreta”, o trio de protagonistas formado por Harry (Daniel Radcliffe), Rony (Rupert Grint) e Hermione (Emma Watson) retornam à Hogwarts em meio a um clima tenebroso: alunos estão sendo petrificados por um monstro desconhecido, mas que inspira lendas na escola de bruxos há gerações.

Não bastasse isso, avisos estranhos surgem pelas paredes, assustando a todos. A irmã de Rony, Gina (Bonnie Wright) encontra um diário vivo, que passa a dar ordens estranhas a ela.

Assista ao trailer:

