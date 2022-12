Ana Maria Braga aproveita Natal para provocar seguidores com reflexão

Camarim de Ana Maria Braga foi reformado no quadro "Dando um Retoque" (Reprodução/Globo)

A apresentadora Ana Maria Braga aproveitou o Natal para provocar seus seguidores no Twitter com uma reflexão sobre o consumo de bebidas alcoólicas durante a festividade religiosa.

Sempre muito descontraída, a âncora do “Mais Você” da TV Globo mostrou que passou a data em um clima de muito bom humor, através de uma frase bem sincera.

“E Jesus falou: Natal é para tomar bebida alcoólica sim, não transformei água em vinho para vocês tomarem refrigerante no meu aniversário”, escreveu ela, em sua conta no Twitter, no último sábado (24).

E Jesus falou:

E Jesus falou:

Natal é para tomar bebida alcoólica sim, não transformei água em vinho para vocês tomarem refrigerante no meu aniversário. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) December 24, 2022

Muitos seguidores entraram no clima de brincadeira e postaram suas fotos com as bebidas que acompanhariam a ceia.

Já comecei aqui, sozinha sim, sem cerveja NUNCA — Lucifan 🇧🇷 𝐁𝐕𝐁 𝟎𝟗 💛🖤 (@tupinambadoita) December 24, 2022

Já outros criticaram a apresentadora, por discordar do consumo de álcool durante o Natal.

Onde Jesus falou isso? Kkk quer encher a cara enche mas não fale besteira!! — Georges H Machado (@prgeorgesifv) December 24, 2022

Pós-Natal no ‘Mais Você’

Já o programa desta segunda-feira (26) começou com uma reflexão bem típica de final de ano da apresentadora.

“Disse que a vida, gente, é uma prova difícil e não adianta copiar as respostas da vida dos outros. As perguntas vão ser diferentes. Então, responda as suas!”, disse ela.

O “Mais Você” desta segunda focou em um clima mais místico, com conselhos para 2023 a partir de simpatias do tarólogo Thiago Guimarães e previsões do astrólogo Gregório Pereira de Queiroz.

Já a receita da edição foi uma salada de cevadinha (receita via O Liberal). Confira:

Ingredientes

1 e ½ colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de alho picado

½ cebola em cubinhos

2 folhas de louro

250 g de cevadinha em grãos

800 ml de caldo de legumes

150 g de cenoura em cubinhos

180 g de pimentão amarelo em cubinhos

150 g de tomates-cereja em metades

180 g de abobrinha em cubinhos

½ pimenta dedo-de-moça sem sementes picadinha

Tomilho debulhado. sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Suco de 1 limão-siciliano

Folhas de rúcula a gosto

Creme azedo e mel a gosto para servir

Creme azedo caseiro

½ xícara (chá) de iogurte natural

½ xícara (chá) de cream cheese

4 colheres (sopa) de suco de limão-siciliano

Sal a gosto

Modo de Preparo

Numa panela aquecida em fogo médio, coloque 1 e ½ colher (sopa) de manteiga, 2 colheres (sopa) de alho picado, ½ cebola picada e 2 folhas de louro e mexa até dourar.

Em seguida, acrescente 250 g de cevadinha e refogue rapidamente.

Adicione 800 ml de caldo de legumes e deixe cozinhar em fogo médio por 40 minutos ou até a cevadinha estar macia. Retire do fogo e reserve.

Numa tigela, misture bem 150 g de cenoura em cubinhos, 180 g de pimentão amarelo em cubinhos, 150 g de tomates-cereja em metades, 180 g de abobrinha em cubinhos, ½ pimenta dedo-de-moça sem sementes picadinha e tomilho debulhado, sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto.

Transfira para uma assadeira, espalhe bem e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 15 minutos.

Retire do forno, incorpore a cevadinha já cozida e escorrida (utilize o caldo em outras preparações) e leve à geladeira por 15 minutos.

Tempere com o suco de 1 limão-siciliano e ajuste o sal.

Agregue folhas de rúcula a gosto (ou sirva acompanhando), misture bem e decore com o creme azedo e mel a gosto.

Creme azedo caseiro

Numa tigela, bata bem o iogurte com o cream cheese e o suco de limão com um batedor de arame para aerar.

Tempere com sal e sirva.

