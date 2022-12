O rei Charles faz seu primeiro discurso de Natal e presta homenagem à rainha Elizabeth

A rainha Elizabeth mudou o jogo em seus primeiros anos como monarca ao se tornar a primeira soberana a fazer um discurso de Natal na TV. Agora, o rei Charlles III continua a tradição de sua falecida mãe e, no início desta manhã, ele fez seu primeiro discurso de Natal desde que ascendeu ao trono.

Antes do evento, um funcionário do palácio disse à People que o rei “[sentiu] a pressão para acertar”, visto que este é um de seus primeiros grandes momentos divulgados como monarca. No entanto, em uma transmissão reflexiva e festiva, o rei Charles se saiu muito bem.

Sua Majestade Real aproveitou a oportunidade para homenagear sua falecida mãe, ao dizer: “Estou aqui nesta requintada capela de São Jorge no Castelo de Windsor, tão perto de onde minha amada mãe, a falecida Rainha, foi sepultada e está descansando com meu querido pai.” Ele também agradeceu aos seguidores reais por suas condolências neste ano, acrescentando: “Lembro-me das cartas, cartões e mensagens profundamente tocantes que muitos de vocês enviaram a minha esposa e a mim. E não posso agradecer o suficiente pelo amor e simpatia que vocês demonstraram a toda a nossa família”.

O rei Charles continuou: “O Natal é uma época particularmente comovente para todos nós que perdemos entes queridos. Sentimos sua ausência em cada virada familiar da estação e nos lembramos deles em cada tradição acarinhada. Na muito amada canção de natal, ‘The Little Town of Bethlehem’, cantamos como, ‘Em tuas ruas escuras brilha, a luz eterna.’ A crença de minha mãe no poder daquela luz era uma parte essencial de sua fé em Deus, mas também sua fé nas pessoas, e é algo que compartilho com todo o meu coração”.

No resto do seu discurso, o monarca destacou a “bondade e a compaixão” das pessoas, aproveitando para agradecer aos trabalhadores dos serviços, aos funcionários públicos e aos que doam o seu tempo para ajudar o próximo. Ele encerrou sua mensagem dizendo: “De todo o coração, desejo a cada um de vocês um Natal de paz, felicidade e luz eterna”.

O rei Charles pré-gravou seu discurso em 13 de dezembro em Sandringham House, a propriedade que lhe foi passada após a morte de sua mãe em setembro passado.

Sandringham foi onde a Rainha Elizabeth transmitiu seu primeiro discurso de Natal televisionado em 1957.

A última vez que um rei fez o discurso de Natal foi em 1951, quando o pai da rainha Elizabeth, o rei George VI, o apresentou, via rádio.