Leona Cavalli pode ganhar personagem em “Terra Vermelha”, próxima novela da Globo

Leona Cavalli deve voltar às novelas da Globo em 2023. Após ficar um tempo longe das grandes produções, a atriz foi convidada para compor o elenco de “Terra Vermelha”, a próxima novela das nove, na emissora carioca.

De acordo com informações da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a personagem terá uma grande importância na trama de Walcyr Carrasco, que vai substituir “Travessia”, de Gloria Perez. No entanto, não há detalhes sobre o papel.

Além da famosa, Claudio Gabriel, que recentemente esteve em “Além da Ilusão”, e Gil Coelho, que fez parte da novela “Nos Tempos do Imperador”, também foram confirmados no elenco da novela da TV Globo, que vai abordar o mundo do agronegócio.

Leona Cavalli volta às novelas da Globo (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Aos 93 anos, Fernanda Montenegro deixa novela e rompe com a TV Globo

O elenco de “Terra Vermelha” também contará com Tony Ramos, Gloria Pires, Tatá Werneck, Agatha Moreira, Cauã Reymond, Bárbara Reis, Johnny Massaro, Débora Falabella, Leandro Lima e Jonathan Azevedo, que já foram confirmados.

Fernanda Montenegro recusou papel

Aos 93 anos, Fernanda Montenegro deixou o elenco fixo da TV Globo e também recusou um papel em “Terra Vermelha”. Segundo o site Caras, a veterana desistiu de fazer a novela de Walcyr Carrasco, prevista para estrear em 2023, para não se comprometer com um trabalho de longa duração, afinal, são mais de 200 capítulos previstos.

Aos 93 anos, Fernanda Montenegro deixa novela e rompe com a TV Globo (Reprodução/Globo)

Na novela, a atriz estaria escalada para contracenar com Gloria Pires, com quem já trabalhou em “Belíssima”, trama de 2005. De acordo com o Notícias da TV, Fernanda Montenegro viveria Cândida, uma mulher que sabe todos e os mais obscuros segredos da poderosa Irene, personagem que será interpretada por Gloria. Na novela da Globo, a personagem será dona de um bar musical, onde ela trabalha com algumas garotas de programa.

A novela “Terra Vermelha” terá Luiz Henrique Rios como diretor artístico, que viajou para o Mato Grosso do Sul para fazer os primeiros estudos nos locais onde a produção deve ser gravada.

LEIA TAMBÉM: Aline Midlej e Rodrigo Bocardi ganham novo projeto na Globo em 2023