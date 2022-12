Cancelados de 2022: essas 4 celebridades tiveram atitudes que não agradaram e acabaram sendo criticadas

2022 foi um ano bom ou ruim para você? Para algumas celebridades, este ano foi quando elas experimentaram o ‘cancelamento’, nome dado pelos usuários da internet para aquelas pessoas que realizaram atitudes consideradas erradas. Você pode considerar essas críticas justas ou não, mas com certeza fizeram o nome desses artistas bombarem de forma negativa.

Confira a seguir 5 celebridades que foram canceladas em 2022

Kanye West

Atualmente conhecido como Ye, Kanye West está sendo cancelado há anos, mas talvez em 2022 tenha chegado em seu auge, onde até mesmo seus fãs já não conseguem mais ‘passar pano’ para o artista.

Após falas sobre os judeus, diversos dos seus contratos com as marcas foram cancelados e a sua carreira balançada, mas parece que ele não está se importando muito.

Léo Lins

No Brasil, um cancelamento que causou até mesmo sua demissão foi do humorista Léo Lins. Contratado pelo SBT, Léo Lins fez uma piada sobre crianças com hidrocefalia, o que causou sua demissão da emissora.

Mamãe Falei

Arthur do Val, também conhecido pelo seu canal no Youtube ‘Mamãe Falei’, é um ex-deputado estadual de São Paulo que recebeu críticas após um áudio vazado quando ele estava na Ucrânia. Na fala, Arthur faz comentários sobre refugiadas ucranianas, o que causou a cassação do seu mandato. Na ocasião, ele disse que elas “eram fáceis porque eram pobres”.

Will Smith

Um dos cancelamentos mais polêmicos foi do ator Will Smith em plena premiação do Oscar. muitas pessoas criticaram a atitude do ator, enquanto outras defenderam.

Na ocasião, Will Smith defendeu sua esposa após o ator e comediante, Chris Rock, fazer comentários sobre sua condição médica. A atitude de Will foi desferir um tapa na cara de Chris Rock, o que causou polêmica. Após o ocorrido, a academia do Oscar e Will Smith concordaram por seu afastamento.

Com informações de ‘Planeta Novo’.

