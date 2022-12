Após 18 anos, atriz volta às novelas da Globo em projeto para o streaming

Amandha Lee entra para o elenco de "Todas as Flores" (Reprodução/Instagram)

Há 18 anos longe das novelas da TV Globo, a atriz Amandha Lee fechou com a emissora e vai retornar ao set de filmagem. Ela estará em “Todas as Flores”, novela que fará uma pausa e retorna em 2023.

Na trama de João Emanuel Carneiro, a famosa, , que esteve no elenco de “Como Uma Onda”, de 2004, será uma das principais rivais de Zoé (Regina Casé), na segunda parte da novela original do Globoplay.

Prevista para chegar ao streaming em abril do próximo ano, as cenas da personagem de Amandha já começaram a sair do papel. Na novela, ela será uma delegada que promete tornar um inferno a vida dos membros da fundação, especialmente de Zoé.

Em “Todas as Flores”, a policial é contratada para cuidar do caso que envolve denúncias de tráfico humano contra a equipe liderada por Débora (Barbara Reis), que tem Zoé como uma das integrantes. A atriz deve compor o elenco até o final da novela, quando a primeira vilã de Regina Casé deve pagar por todos os seus crimes.

Além de “Como uma Onda”, Amandha Lee fez uma participação especial na série “Carga Pesada”, no ano seguinte, assinando um contrato com a Record, onde protagonizou algumas produções. Sua última novela foi “Vidas em Jogo”, exibida em 2011.

Em "Todas as Flores", Zoé (Regina Casé) deixa Vanessa (Letícia Colin) de lado (Estevam Avellar/Globo)

Depois de muitos trabalhos na televisão, Amandha se afastou para cuidar dos filhos, Rafaella e Vitor, que atualmente estão com 12 e 9 anos. Após a pausa, ela gravou o filme “Arcanos”, que não tem previsão de estreia, e vai compor o elenco da terceira temporada de “Impuros”.

Criada por João Emanuel Carneiro, o elenco de “Todas as Flores” conta com Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas Silva, Mary Sheila, Naruna Costa, Mumuzinho, Moira Braga, Camila Alves, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Yara Charry, André Loddi, Xande de Pilares, Chico Diaz, Heloisa Honein, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Vidal, Samantha Jones, Luiz Fortes, entre outros.

