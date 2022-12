Aline Midlej e Rodrigo Bocardi ganham novo projeto na Globo em 2023

As mudanças na TV Globo não pararam e os jornalistas Aline Midlej e Rodrigo Bocardi entraram na dança das cadeiras para o Carnaval de 2023. Segundo a emissora, a dupla fará parte das transmissões dos desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Em um comunicado, a emissora carioca anunciou que a dupla assumirá a transmissão dos desfiles do grupo especial de São Paulo, que será feita para toda rede nos dias de 17 e 18 de fevereiro. No Rio de Janeiro, a transmissão do grupo especial, que acontecerá nos dias 19 e 20, permanece sob o comando de Maju Coutinho e Alex Escobar.

Aline Midlej e Rodrigo Bocardi, que estreiam na missão de apresentar a folia no Anhembi, na capital, comentaram sobre a expectativa para a maratona que começa com as visitas nas quadras, bem antes de a folia propriamente dita ir ao ar.

“Voltar para a minha terra, sendo voz e coração da maior festa popular do país é pura celebração. E num ano tão especial, em que o desfile do Grupo Especial de São Paulo volta a ser transmitido para o Brasil, sendo reconhecido por sua qualidade e relevância crescentes. Sou suspeita e orgulhosa”, afirmou a jornalista, que assumiu que está feliz em trabalhar ao lado de Bocardi.

Já o âncora do jornal da Globo em São Paulo relembrou os tempos de repórter: “Minha experiência em transmissão de Carnaval foi como repórter e sempre posicionado no calor da bateria. Agora, poder participar da apresentação de escolas inteiras é honra, prazer, desafio, é globeleza. A ansiedade é grande para extravasar a descontração e a informalidade que tento imprimir diariamente”, contou o famoso.

Vale destacar que mesmo antes das escolas de samba começarem a lotar os sambódromos, a Globo já está aquecendo os tambores com o “Seleção do Samba”, que foi exibido no dia 17 de dezembro. No programa, o público pode acompanhar os sambas-enredos do Império da Casa Verde, Mocidade Alegre, Águia de Ouro e Mancha Verde.

Apresentado por Milton Cunha, a atração mostou ainda os enredos contados pelos carnavalescos de cada escola e homenageia personagens que ajudaram a construir a história de cada uma destas agremiações.

