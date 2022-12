‘Pantera Negra: Wakanda Forever’: saiba qual seria o desfecho original do filme

Os planos originais de Ryan Coogler para Pantera Negra: Wakanda Para Sempre pareciam muito diferentes.

A Marvel Studios deu sinal verde para uma sequência do Pantera Negra quase imediatamente após o primeiro filme chegar aos cinemas em 2018, e Coogler e o roteirista Joe Robert Cole rapidamente começaram a trabalhar delineando a próxima aventura de T’Challa.

Eles haviam acabado de concluir o primeiro rascunho do roteiro e o enviaram para Chadwick Boseman, mas o ator morreu em agosto de 2020 após uma batalha particular contra o câncer de cólon. A perda de Boseman mudou radicalmente o futuro da franquia, e Coogler e Cole reescreveram o filme para abordar sua morte e focar na irmã de T’Challa, Shuri (Letitia Wright).

Agora, pela primeira vez, Coogler revelou sua trama inicial para Wakanda Para Sempre. Coogler e Cole disseram que seu primeiro rascunho teria sido uma “história de pai e filho” centrada em T’Challa e seu filho Toussaint em uma nova entrevista ao The New York Times .

O diretor explicou que esta versão original era totalmente diferente do filme final , e teria continuado após o desaparecimento de cinco anos de T’Challa em Vingadores: Ultimato. Enquanto T’Challa estava ausente, sua parceira Nakia (Lupita Nyong’o) teria dado à luz seu filho, Toussaint.

“No roteiro, T’Challa era um pai que teve essa ausência forçada de cinco anos da vida de seu filho” , disse Coogler ao Times. “A primeira cena foi uma sequência animada. Você ouve Nakia conversando com Toussaint. Ela diz: ‘Diga-me o que você sabe sobre seu pai.’ Você percebe que ele não sabe que seu pai era o Pantera Negra. Ele nunca o conheceu, e Nakia se casou novamente com um cara haitiano. Então, nós cortamos para a realidade e é a noite em que todo mundo volta do Blip. Você vê T ‘Challa conhecendo o garoto pela primeira vez”.

O roteiro teria então avançado três anos para seguir T’Challa enquanto ele co-cria seu filho de 8 anos. Namor, o vilão interpretado por Tenoch Huerta, ainda seria o principal antagonista do filme. Mas Coogler acrescentou que ele e a diretora da CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) teriam papéis ligeiramente diferentes na história.

“Tivemos algumas cenas malucas lá para Chad, cara”, disse Coogler. “Nosso codinome para o filme era ‘Férias de verão’, e o filme era sobre um verão que o garoto passa com o pai. No aniversário de oito anos, eles fazem um ritual em que vão para o mato e têm que viver da terra. Mas algo acontece e T’Challa tem que ir salvar o mundo com seu filho em seu quadril”.

Após a morte de Boseman, Coogler e Cole reformularam a história para narrar Shuri seguindo os passos de seu irmão enquanto ela assume o manto de Pantera Negra. A versão final do filme apresenta o filho de T’Challa, Toussaint (interpretado por Divine Love Konadu-Sun) em uma cena de créditos finais enquanto Shuri viaja para o Haiti para visitar Nakia e encontra seu sobrinho pela primeira vez.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já está nos cinemas.