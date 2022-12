“Muito sofrimento”, revela Simony sobre o tratamento contra o câncer

Aos 46 anos, a cantora Simony confirmou que encerrou as sessões de radioterapia contra o câncer no intestino. A notícia foi dada durante uma conversa com Patrícia Poeta, apresentadora do “Encontro”.

“Meu tratamento terminou, foram longos seis meses de muito sofrimento e muita dor, mas de muito aprendizado. Agora é fé em Deus, seguir em frente. Exames a cada três meses. Muito feliz e agradecida a todos vocês porque recebi um pouquinho do coração de vocês, das orações”, disse a famosa.

Durante o tratamento contra o câncer, que durou seis meses, Simony fez 30 sessões de radioterapia: “Meu dia de renascimento, amor, vida, choro e medo! Sim, eu me permito ser tudo e sentir tudo porque por quase seis meses passei pelo tratamento mais doloroso da minha vida, não só físico mas emocionalmente também”, escreveu ela, em um post no Instagram.

No desabafo, a cantora contou que sua vida mudou radicalmente e que ao longo do tratamento ela ouviu Deus sussurrando em meu ouvido: “Resumindo, vou sair uma outra pessoa em todos os sentidos e agradecida por ter a oportunidade de estar aqui perto dos meus”, disse ela.

Durante uma conversa com o jornalista Roberto Cabrini , para o “Domingo Espetacular”, Simony também falou sobre a queda de cabelo e disse que quer anunciar que está totalmente curada: “As pessoas acham que meu cabelo caiu agora. Ele caiu depois da primeira sessão. É sentar com você daqui a cinco anos e falar: eu estou de alta e não tenho mais nada. A gente vai se encontrar e eu vou dizer: Passei por tudo isso. Vou até marcar na agenda”.

