‘Harry & Meghan’: onde o príncipe Harry e Meghan Markle filmaram sua série documental?

Os fãs da realeza ficaram grudados em suas telas de televisão nos últimos dias, desde o lançamento da nova série documental do príncipe Harry e Meghan Markle na Netflix, Harry & Meghan.

Por meio de várias entrevistas aprofundadas, o casal dá aos fãs uma visão de sua história de amor e da complexa jornada dentro da família real britânica. Em vários clipes, vemos a dupla conversando abertamente em uma casa luxuosa. E instantaneamente começamos a nos perguntar: onde eles filmaram a série documental?

De acordo com um novo relatório do Mail on Sunday, muitos aficionados da realeza ficaram surpresos ao saber que o documentário não foi filmado em sua casa em Montecito, mas, na verdade, foi filmado inteiramente em uma casa que fica a nove minutos de carro da casa de sua família, na Califórnia.

De acordo com a lista de casas no site da Montecito Real Estate, a luxuosa casa está localizada na 888 Lilac Drive e fica na mesma cidade onde mora a família Sussex. A casa está listada no mercado por aproximadamente US$ 33,5 milhões.

Mansão de Montecito Conoce Montecito Mansion, la casa del Príncipe Harry y Meghan Markle

Mas os admiradores reais não viram completamente a fabulosa residência na primeira parte da série. A Netflix então lançou a segunda parte da série documental reveladora. No volume dois, o casal real mergulha profundamente em seu complicado relacionamento com a mídia e a imprensa.

O trailer da segunda parte começa com Harry falando para a câmera e dizendo: “Eu me pergunto o que teria acontecido conosco se não tivéssemos saído quando saímos”. Então, Markle continua acrescentando: “Nossa segurança estava sendo puxada. Todos no mundo sabiam onde estávamos”.

Você também ficou surpreso de saber que a casa do documentário, não é realmente o lar dos Sussex?

A série documental, com seis episódios e cheia de polêmica sobre a família real britânica está disponível na Netflix.