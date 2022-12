Ex-Cirilo de “Carrossel” assina com a Globo para atuar em novela inédita

O ator Jean Paulo Campos, que interpretou Cirilo no remake da novela “Carrossel”, no SBT, está com um novo personagem em vista. Depois de ficar um tempo longe da TV, ele assinou com a Globo e vai compor o elenco de “Vai na Fé”, novela substituta de “Cara e Coragem”.

Aos 19 anos, ele vai dar vida a um estudante de Direito, que vai se apaixonar por Jeniffer (Bella Campos), filha da protagonista da novela, Sol (Sheron Menezzes). Como não mora no Rio de Janeiro, o famoso precisou mudar para a cidade maravilhosa, onde ficam os estúdios da emissora.

“Consigo ficar bem sozinho. Claro que há várias dificuldades, várias surpresas. Tem que cozinhar, lavar louça, acordar sozinho, limpar a casa, mas eu lido bem com isso. Meus pais sempre me visitam e eu também vou para São Paulo”, contou ele para a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Além da novela da TV Globo, Jean Paulo Campos também está no elenco da série “Musa Música”, produzida para o Globoplay e que vai estrear em 2023.

LEIA TAMBÉM: Fotos revelam como será Sol, personagem de Sheron Menezzes em “Vai na Fé”

A novidade também deixou Larissa Manoela, ex-atriz de “Carrossel”, muito feliz, já que ela também assinou com a Globo e viveu a protagonista de “Além da Ilusão”. Pelas redes sociais, os dois mostraram um encontro que empolgou os fãs do ex-casal mirim.

Na legenda, Larissa celebrou o fato de ter visto ele na TV Globo: “Maria Joaquina e Cirilo se encontraram na TV Globo? A informação procede seguida da imagem. O encontro que ninguém esperava e a gente amou ter. Lindo te ver Jean Paulo! Brilha”.

A novela “Vai na Fé”, prevista para estrear em janeiro, é uma novela criada e escrita por Rosane Svartman e com direção artística de Paulo Silvestrini. A obra é escrita com Mário Viana, Pedro Alvarenga, Renata Corrêa, Renata Sofia e pesquisa de Paula Teixeira. A produção é de Mariana Pinheiro e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

LEIA TAMBÉM: Sheron Menezzes não está sozinha em “Vai na Fé”: Conheça parte do elenco da novela