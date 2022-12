Cantora sertaneja cotada para o “BBB 23” revela se aceitaria entrar no reality

A cantora Paula Fernandes é um dos nomes mais cotados para o “BBB 23″. A famosa, que é fã do programa, aparece nas listas criadas nas redes sociais, mas até o momento, Boninho, diretor da atração, não confirmou nenhum nome.

Previsto para estrear em 16 de janeiro, o reality show vai contar com divisão entre camarotes (famosos) e pipocas (anônimos). No entanto, a sertaneja segue sem dar uma resposta definitiva sobre sua participação: “Vou deixar no ar. Ponto final. Nem que sim, nem que não. Eu acompanho o programa e acho um barato”, disse ela, ao GShow.

Paula Fernandes deixa no ar se vai participar do "BBB 23" (Reprodução/Instagram)

Paula Fernandes também falou sobre qual é a vantagem de participar de um programa de confinamento e ser vigiada 24 horas por dia: “Para quem está chegando é uma proposta nova, que tem intenção de mostrar um talento, é uma porta importante. Já para os artistas conhecidos é uma forma de se mostrar de uma maneira mais humana, mostrar que temos dificuldades e perrengues”.

Vale destacar que durante uma entrevista ao programa “Conversa com Bial”, a cantora sertaneja falou sobre a fama que tem de antipática. Na atração, ela disse que não sabe o motivo, mas que é algo que ganhou muita notoriedade.

Casa de vidro está de volta

No “Mais Você”, a apresentadora Ana Maria Braga e Louro Mané confirmaram que a casa de vidro voltará ao “BBB 23″. Desta vez, ela vai acontecer antes do reality show começar e será montada em um shopping center.

No "Mais Você", Louro Mané aparece em caixa de vidro para contar novidade do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Essa é a primeira vez na história do “BBB”, que ela acontecerá antes do início do reality show e, agora, com uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa.

Apresentado por Tadeu Schmidt e produzido por Mariana Mônaco, o “BBB 23″ tem direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

