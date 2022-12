Autores de “Nos Tempos do Imperador” planejam novo projeto na Globo

Depois de “Nos Tempos do Imperador”, novela exibida na faixa das 18 horas, os autores Thereza Falcão e Alessandro Marson seguem com a ideia de produzir mais uma trama para o horário. Mesmo com os baixos índices de audiência, a dupla não deve se separar em 2023.

Marcando a retomada das gravações das novelas, após a fase mais difícil da pandemia da covid-19, a trama passou por algumas pausas e diversos famosos afastados por causa da doença. A trama também foi alvo de uma denúncia de racismo, fazendo com que o diretor artístico, Vinicius Coimbra, fosse demitido.

Família de Lota, na novela "Nos Tempos do Imperador" (Reprodução/Globo)

Agora, segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os autores farão a sinopse de um novo projeto na Globo, mas, até o momento, não se sabe se será uma novela ou série Vale destacar que a parceria começou em 2017, quando a emissora exibiu “Novo Mundo”.

Relembre “Nos Tempos do Imperador”

A novela estreou na faixa das 18 horas, sendo a primeira produção 100% inédita da emissora, que tinha suspendido as gravações por causa da pandemia. Na época, o diretor da novela falou das dificuldades vivenciadas nos estúdios da TV Globo.

A novela “Nos Tempos do Imperador” foi é ambientada no Rio de Janeiro e mostrou os momentos da vida do imperador Dom Pedro II (Selton Mello), da imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella), de Luísa, a Condessa de Barral (Mariana Ximenes), além de Pilar (Gabriela Medvedovski) e Jorge/Samuel (Michel Gomes).

Elvira muda visual para a novela "Nos Tempos do Imperador", da Globo (Reprodução)

Na época, Selton Mello mostrou-se empolgado com seu personagem: “Eu mesmo não lembrava da história com tantos detalhes e quando li alguns capítulos fiquei muito intrigado. O que me moveu muito a fazer foi ele ser um personagem tão importante na história do Brasil”, revelou.

Já Mariana Ximenes disse que estudou bastante para entender a Condessa de Barral: “Não conhecia a personagem, mas tive o prazer de vê-la pelos olhos de Thereza e do Ale, além de um livro que li sobre ela. A Condessa é uma mulher muito forte, delicada, mas que tem uma firmeza”.

