‘Wandinha’: campeã de nado sincronizado recria dança de Jenna Ortega debaixo d’água

Wandinha chegou há um mês na Netflix, mas segue entre as favoritas do público. A série, que fala sobre a vida da filha mais velha da Família Addams, é uma das mais assistidas da plataforma e a mais comentada nas redes sociais

Jenna Ortega conquistou seu público com uma atuação impressionante, conseguindo chegar ao topo de sua carreira de atriz. Mas tem uma cena em especial que se destacou!

Uma das cenas favoritas da série tem sido a dança que ela faz na Escola Nevermore, que já foi recriada no TikTok por milhões de pessoas, incluindo Lady Gaga. Agora, uma nadadora surpreendeu os internautas com sua mais nova réplica.

A dança viral de Wandinha, agora debaixo d’água

Kristina Makushenko, 4 vezes campeã mundial e europeia de nado sincronizado, viralizou nas redes sociais por realizar a famosa dança coreografada por Jenna Ortega, para sua personagem Wandinha, mas agora debaixo d’água. Ela disse que levou cerca de 4 horas para igualar a coreografia da atriz.

Seus movimentos ficaram perfeitos, mesmo na piscina. Ela postou: “WANDINHA ADDAMS versão subaquática 😈🖤Essa foi longa 😮‍💨 Vocês me pediram para recriar a cena de dança de @jennaortega no episódio 4 de @wednesdaynetflix, A Família Addams 👨‍👩‍👧‍👦 @netflix EU ENTREGUEI 🤌🏼💃🏼 LEVEI 4 horas para filmar isso 🥲😭”.

No post, a atleta contou sobre as dificuldades: “Este vestido estava muito esvoaçante, por isso tive alguns problemas para me mexer nele e a minha piscina habitual está fechada até meados de janeiro para ter de ajustar noutra”, contou.⠀

Makushenko é conhecida mundialmente pelas danças subaquáticas e seus seguidores haviam pedido para ela recriar a dança da nossa gótica favorita.

“Você é inigualável nesta arena!! Ótimo trabalho (como sempre)!”, diz um dos comentários em seu post no Instagram.

Por aqui, nós achamos genial. E seguiremos atualizando vocês das recriações mais icônicas desta dança que conquistou os corações dos fãs de Wandinha.