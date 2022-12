Vídeo de Romulo Estrela dançando nos bastidores da Globo viraliza

O ator Romulo Estrela não parece ligar muito para a baixa audiência de “Travessia”, novela onde interpreta o hacker Oto. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o galã apareceu bem tranquilo e dançando.

Postado por Nando Cunha, o famoso aparece dançando no cenário do “Encanto da Vila”, bar que faz parte da novela de Gloria Perez: “Porque Brisa larga Oto”, brincou o artista na legenda do post.

Ao fundo dava para ouvir algumas pessoas que estavam no local rindo, como Iago Pires e Aliny Ulbricht. As atrizes Lucy Alves e Camila Rocha também estavam no estúdio da Globo. Na legenda, os fãs comentaram que estavam “passando mal” e que Romulo Estrela era “maravilhoso”.

Spoiler de “Travessia”

Nos próximos capítulos de “Travessia”, Brisa (Lucy Alves) desiste de Oto (Romulo Estrela) pela segunda vez. A decisão vai acontecer depois que Moretti (Rodrigo Lombardi) começa a ameaçar o filho da protagonista.

Com medo, ela engole o orgulho e resolve procurar o Ari (Chay Suede), seu ex-noivo, em busca de ajuda. Na cena, a maranhense se mostra arrependida, mas deixa o arquiteto assustado Sabendo das ameaças, ele passa a manter o filho trancado em casa.

Atriz Clara Buarque estreia em "Travessia" (Reprodução/Instagram)

Sabendo da conversa entre Ari e Brisa, Oto fica desconfortável e resolve confrontá-la. Em “Travessia”, a dançarina explica que tudo foi pelo bem de seu filho, mas o hacker pede um tempo sozinho para pensar em uma solução. Depois de uma discussão, ela devolve a aliança de noivado que ele terá dado.

Escrita por Gloria Perez, o elenco da novela “Travessia” conta com Lucy Alves, Chay Suede, Romulo Estrela, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Thiago Fragoso, Vicente Alvite, Jade Picon, Humberto Martins, Drica Moraes, Cássia Kis, Dandara Mariana, Marcos Caruso, Indira Nascimento, Aílton Graça Abdias Monteiro, Ana Lúcia Torre, Luci Pereira, Guilherme Cabral, Noémia Costa, Betty Gofman, Flávia Reis, Nando Cunha, Rafael Losso, Nathalia Falcão, Duda Santos, Raul Gazolla e Camila Rocha, entre outros famosos.

