Veja quanto vale o jatinho de Wesley Safadão que foi penhorado pela Justiça

O cantor Wesley Safadão teve um jatinho de luxo bloqueado nesta quinta-feira pela Justiça do Paraná em ação movida por um grupo de investidores que foram lesados por Francesley da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, cujos negócios movimentaram R$ 4 bilhões entre comercialização de criptomoedas e esquemas de pirâmides financeiras.

Qual o envolvimento de Safadão com o Sheik dos Bitcoins?

A aeronave foi cedida pelo Sheik dos Bitcoins como garantia do investimento feito pela empresa de Safadão, a WS Shows. Segundo o cantor, assim que seus agentes identificaram problemas no negócio feito com Francesley tentaram desfazer o acordo e a solução foi adquirir o avião como garantia de que ele teria de volta seu dinheiro investido.

Quanto vale o avião penhorado?

O avião particular do cantor é um luxuoso modelo Cessna Citation Sovereign 680 avaliado em US$ 9 milhões (pouco mais de R$ 46 milhões) que pode transportar de 8 a 12 passageiros em assentos de couro que giram 180º.

Por que o jatinho foi bloqueado

O Tribunal de Justiça do Paraná, que analisa o processo desde outubro, bloqueou o jatinho como parte dos bens de Francesley para indenizar as vítimas do golpe.

O que diz a defesa de Safadão?

“A WS Shows foi surpreendida com a recente decisão que determinou o bloqueio do jato, porém já está nas mãos da Justiça para que tudo seja resolvido da melhor e mais justa forma”.

Quais as acusações contra o Sheik dos Bitcoins

Francesley da Silva está sendo acusado de organização criminosa, crime contra a economia popular, lavagem de dinheiro, estelionato e emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente.