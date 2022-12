Travessia: Mesmo morta, Débora desmascara Moretti na frente de vários personagens

Em “Travessia”, os dias de paz entre Moretti (Rodrigo Lombardi) e Guerra (Humberto Martins) vão chegar ao fim. Em cenas futuras, o vilão da novela da autora Gloria Perez será desmascarado na frente de toda sua família e alguns convidados próximos.

Na trama, enquanto todos celebram o Natal,Sara (Isabelle Nassar) vai conseguir driblar o empresário e contar tudo que sabe sobre o passado, inclusive coisas íntimas do pilantra com Débora (Grazi Massafera).

Ao ser convidada por Guida (Alessandra Negrini) para o grande momento, ela planeja tudo e pouco tempo após chegar na festa toda uma atitude ousada e, ainda, com a ajuda de um desconhecido. Depois de conversar com DJ, ela consegue o microfone e questiona se as pessoas se lembram de sua melhor amiga e, em seguida, exibe a gravação da última ligação que ela teve com o empresário.

Isabelle Nassar entra para o elenco de "Travessia" (Reprodução/Instagram)

A modelo chegou a ameaçar o amante, dizendo que poderia ir para debaixo da ponte, mas não deixaria ele sair sem pagar por nada. Antes de encerrar, ela avisa que ele vai pagar por todas as maldades que fez. Inclusive, Guida fica espantada com o momento, já que a moça está morta.

Na cena, Stênio (Alexandre Nero) fica preocupado, corre até o local onde está o DJ e o músico conta que foi enganado, acreditando que se tratava de uma homenagem.

Escrita por Gloria Perez, o elenco da novela “Travessia” conta com Lucy Alves, Chay Suede, Romulo Estrela, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Thiago Fragoso, Vicente Alvite, Jade Picon, Humberto Martins, Drica Moraes, Cássia Kis, Dandara Mariana, Marcos Caruso, Indira Nascimento, Aílton Graça Abdias Monteiro, Ana Lúcia Torre, Luci Pereira, Guilherme Cabral, Noémia Costa, Betty Gofman, Flávia Reis, Nando Cunha, Rafael Losso, Nathalia Falcão, Duda Santos, Raul Gazolla e Camila Rocha, entre outros famosos.

