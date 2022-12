Tomorrowland volta a SP e internautas fazem memes sobre festival

Após um hiato de seis anos, finalmente os fãs de música eletrônica brasileiros receberão uma nova edição do Tomorrowland, maior festival do gênero no mundo.

O evento já tem data marcada: entre os dias 12 e 14 de outubro de 2023, na cidade de Itu, interior do estado de São Paulo.

A novidade deixou a internet em polvorosa, com internautas fazendo memes sobre o provável preço dos ingressos - que em 2015 e 2016 já eram bem caros.

“Começando os trabalhos para conseguir pagar meu ingresso do Tomorrowland”, brincou uma usuária do Twitter.

"Começando os trabalhos para conseguir pagar meu ingresso do Tomorrowland", brincou uma usuária do Twitter.

“Tô vendo um pessoal postar story da Tomorrowland, pessoal tá achando que vai tá 120 no primeiro lote”, debochou outro.

"Tô vendo um pessoal postar story da Tomorrowland, pessoal tá achando que vai tá 120 no primeiro lote", debochou outro.

“Mãe: quem vendeu a casa? Eu no front do Tomorrowland Brasil”, brincou um terceiro perfil de fãs de eletrônica.

Mãe: quem vendeu a casa?



"Mãe: quem vendeu a casa? Eu no front do Tomorrowland Brasil", brincou um terceiro perfil de fãs de eletrônica.

O anúncio da nova edição do festival foi realizada pela conta oficial do Tomorrowland Brasil.

“People of Tomorrow, é hora de se reunir novamente. Prepare-se para um novo capítulo de Tomorrowland Brasil em 2023. A magia está de volta nos dias 12 a 14 de outubro de 2023, em Itu (São Paulo). Inscreva-se em tomorrowlandbrasil.com”, informou a conta.

People of Tomorrow, é hora de se reunir novamente. Prepare-se para um novo capítulo de Tomorrowland Brasil em 2023. A magia está de volta nos dias 12 a 14 de outubro de 2023, em Itu (São Paulo).

O festival

A última edição do Tomorroland no Brasil foi realizado em 2016, no Parque Manda - local para onde retornará em 2023.

O festival é uma referência nacional para os fãs de música eletrônica e trouxe seis palcos – um a menos do que 2015 – em sua última edição, em um total de 140 artistas.

Na época, os destaques ficaram por conta do DJ David Guetta, junto com a dupla belga Dimitri Vegas & Like Mike, além dos veteranos brasileiros Marky e Gui Boratto.

