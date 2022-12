Jade Picon revela look de personagem para capítulo especial de Natal

A atriz Jade Picon compartilhou nesta quarta-feira (21) qual foi o look escolhido pelos figurinistas de “Travessia” para Chiara durante o capítulo de Natal da novela das 21h.

A personagem vai aparecer no capítulo de sábado (24) apostando em peças em tons de verde: um cropped verde claro repleto de brilho e uma minissaia verde esmeralda, com detalhes em botões. Já a maquiagem ficou composta por um batom rosa claro e muito brilho no delineado dos olhos.

Jade compartilhou as fotos bem animada - e ainda deu um pequeno spoiler da decoração de Natal na casa dos Guerra.

“Ontem foi dia de gravar o natal da Chiara”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Confira:

Léo Picon não perdeu tempo em zombar da irmã, em tom de brincadeira frequente entre os dois nas redes sociais.

“Cosplay do Grinch”, comentou na foto, em alusão à famosa criatura verde que odeia o Natal.

Já os seguidores aproveitaram para deixar os elogios ao visual da personagem de Jade. “Look de milhões”, comentou uma fã. “Coisinha mais linda”, escreveu outra.

“Os olhos combinando com a roupa”, disse um terceiro, reparando que os olhos da atriz também são verdes.

“Mal das pernas”

A novela de Gloria Perez não vem alcançando bons índices de audiência desde que estreou. Por conta disso, a novela está sofrendo alterações em suas tramas.

Caso as mudanças solicitadas não deem o resultado esperado, a produção terá que correr para finalizar as gravações. Entenda aqui.

Irmão de Jade Picon assume namoro com modelo gaúcha

Apesar dos irmãos Picon desconversarem constantemente sobre o andamento de suas vidas amorosas, volta e meia não tem como esconder.

É o caso de Léo Picon: após três meses escondendo o jogo, finalmente assumiu que está namorando. O irmão de Jade contou aos seus seguidores nesta quarta-feira (21) que está oficialmente com a modelo e influenciadora Nathaly Wahast. Confira a história completa aqui.