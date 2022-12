Entenda por que Thiago Rodrigues foi envolvido na treta entre Cris Dias e Julia Konrad

Depois de mandar indiretas para o ator Thiago Rodrigues, a jornalista Cristiane Dias trocou farpas com Julia Konrad, ex-namorada de Caio Paduan, com quem ela se relaciona atualmente. A briga começou quando a contratada da Band afirmou que “a verdade sempre aparece”, ao comentar sobre o suposto assalto sofrido pelo ex-Malhação.

“A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer”, escreveu a jornalista, que foi casada com o ator entre 2007 e 2017. Ela também diz que o ex-marido não paga a pensão do filho, que está com 13 anos, em dia.

A publicação da ex-contratada da Globo chamou a atenção de Julia Konrad, que decidiu comentar: “A verdade, realmente, sempre aparece. Pra todo mundo viu? Praticar a mesma empatia que se espera, a maior lição de todas. Afinal, só se muda algo falando sobre, né?”.

Ta super do meu lado querida @juliakonrad , me desbloqueia então e vamos falar pessoalmente sobre tudo que vc fez fora da mídia tb pra tentar destruir a minha família. Pq assim tá feio demais pra vc mesmo pagando de phyna. — Cris Dias (@crisdiass) December 20, 2022

A partir daí, Cris Dias começou um bate boca com a atriz e afirmou que a ex de Caio Paduan tentou prejudicar o famoso profissionalmente: “A Julia Konrad quer se meter, né? Então, tá. Ela me bloqueou aqui e no Instagram há anos para poder mentir a vontade sem ser retrucada. Uma covardia dessas merecia processo”.

Em seguida, a ex-mulher de Thiago Rodrigues afirmou que a atriz fez ameaças: “Temos provas de que além de tentar queimar publicamente, ela chamou umas amigas e ameaçou várias pessoas do meio pra ele não trabalhar mais. Temos testemunhas. A covarde insinua sem provas e sem citar nomes. Porque não se ajuda outras mulheres mentindo assim”.

2022 terminando, hora das verdades. A @juliakonrad quer se meter, né? Então tá. Ela me block aqui e no insta há anos, pra poder mentir a vontade sem ser retrucada. Uma covardia dessas merecia processo. Mas não queríamos dar mais mídia pra isso. Mas…quem sabe em 2023, né?! pic.twitter.com/tSUJoSfEmA — Cris Dias (@crisdiass) December 20, 2022

Julia voltou a comentar o assunto em suas redes sociais: “Emanando um tanto de luz aqui pra você. Um dia você vai ver e entender tudo. E vai resgatar aquela mensagem onde, apesar de todos os ataques, te falei que se um dia precisar, eu ia tá aqui pra te escutar. Nunca é tarde”.

Por fim, Cris Dias, que começou falando de Thiago Rodrigues, voltou a falar que a ex de Paduan mentiu ao falar do estupro: “As covardes excluíram os tweets. Mas para vocês entenderem o porque estou falando aqui. A estuprada de Taubaté cheia de sororidade comigo (#sqn) e numa história envolvendo um menor de idade e que nada tem a ver com ela, só pra piorar. Essa é a pobre mocinha estuprada sem saber”.

