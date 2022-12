Culpa por ser rica: Juliette Freire fala sobre o prêmio que ganhou no “BBB”

Juliette Freire, campeã do “BBB 21″, revelou que o dinheiro que ganhou com o reality show serviu para ajudar a família, mas também trouxe alguns problemas, que não são vistos pelos fãs da “rainha dos cactos”.

Durante uma entrevista ao Jornal Extra, a famosa disse que deseja que todos os seus familiares tenham uma vida mais digna: “Tenho quatro irmãos, um pai e uma mãe e sobrinhos. Dei moradia e plano de saúde para eles, educação para todos os meus sobrinhos”, contou a cantora.

Mas, ela disse que se sentiu culpada por ter ficado rica: “Minha terapeuta costuma dizer que, pelas circunstâncias da vida, criei uma rigidez muito forte. É como se eu, para sobreviver, me mantivesse dentro de um gesso metódico, preocupado, controlador”, começou ela.

Seguida ela falou como a terapia vem ajudando a entender que ela não é culpada por ter recebido o prêmio do reality show da Globo: “Outra questão é a culpa pelo sucesso, por ter dinheiro e é preciso encontrar um equilíbrio para me manter onde estou, que é muito bom, mas não me machucar. E tratar o medo, ganhar mais coragem para cantar. Ainda fico nervosa”, admitiu.

LEIA TAMBÉM: Lucas Souza, ex de Jojo Todynho engata romance com atriz da Globo

Juliette Freire contou também que parte da família não vive com luxos, mas confortável: “Não iria gastar milhares de reais num bem de luxo, mas eu tinha um tio que morava na rua e eu dei uma casa pra ele. O dinheiro comprou direitos básicos, dignidade humana. Sim, ele compra saúde, educação, moradia. Mas, da perspectiva da pessoa que tem dinheiro, ele não compra liberdade nem felicidade. Não sei explicar isso”, continuou.

Juliette ajudou amiga famosa

A ex-BBB também lembrou quando Anitta, sua amiga pessoal, informou o diagnóstico do vírus Epstein-Barr. Ao jornal Extra, a cantora afirmou que conversou com a artista e passaram momentos juntas.

Vestido de luxo: De férias no Japão, Anitta surge com peça de R$ 18 mil reais (Reprodução/Instagram @anitta)

“Quando a Anitta descobriu e me contou, a gente passou uns dias meditando, na natureza, quando ela veio pra cá. Quando ela pensou em se internar, a gente se falou toda hora. Mas ela está super bem, se cuidando, super leve. Está muito mais feliz”.

Ela ainda falou sobre a força da amizade com Anitta, mesmo com a distância: “Anitta é muito próxima de mim, mas não de corpo, porque nem sempre a gente pode estar junto. Mas sabe aquela amiga pra quem você liga uma vez na semana e está tudo bem? Ela não cobra e você não cobra, vocês falam coisas importantes e vão viver. É uma amizade muito leve”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Ator do remake de “Pantanal” está cotado para o camarote do reality