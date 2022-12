Amigo do príncipe Harry e Meghan Markle compartilha nova foto da realeza em lágrimas

O príncipe Harry e Meghan Markle dominaram as manchetes nas últimas semanas, graças a sua série documental reveladora da Netflix, Harry & Meghan.

Mas agora o príncipe foi visto sob uma luz diferente - graças a uma nova fotografia compartilhada pelo amigo íntimo do casal, Misan Harriman.

Misan é um amigo de longa data de Meghan. Ele foi chamado pelo duque e pela duquesa para documentar alguns de seus momentos mais pessoais, desde o anúncio da segunda gravidez de Meghan, até o primeiro retrato solo oficial de sua filha, Lilibet, tirada durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha.

Na quinta-feira, Misan voltou ao Instagram para compartilhar outro post íntimo.

Ele explicou na legenda: “Um momento especial no início deste ano. Um momento verdadeiramente extraordinário entre os jogos invictus, o membro da equipe do Reino Unido, Tony Young, e o príncipe Harry, o duque de Sussex. O príncipe ficou visivelmente emocionado após o abraço, e as lágrimas escorriam por todo o estádio”.

A segunda foto do post mostra Harry envolvendo dando um abraço em Tony. Os fãs adoraram o doce momento compartilhado. Um comentário diz: “Estou tão impressionada com o documentário da Netflix. Eu não tinha uma opinião forte sobre ele ou sua esposa antes de assisti-los. Mas ele se mostra um homem muito decente e um parceiro fantasticamente comprometido, pai e defensor das causas que apoia. Um cara legal, nascido em uma situação maluca”.

A postagem de Misan vem depois que Harry e Meghan lançaram seu cartão de Natal para 2022. Embora seus apoiadores adorassem a fotografia amorosa, muitos ficaram desapontados porque os filhos do casal, Archie e Lilibet, não apareceram.

No ano passado, Harry e Meghan aproveitaram a oportunidade para mostrar ao mundo a primeira foto pública de sua filha, que nasceu em junho de 2021.

Embora as crianças não tenham aparecido desta vez, os fãs da realeza obtiveram muitas imagens nunca antes vistas de Archie, de três anos, e Lilibet, de 18 meses, na nova série documental da Netflix.

No primeiro conjunto de episódios, Archie e Lili fizeram uma série de aparições adoráveis em vídeos e fotos particulares de família compartilhados por Meghan e Harry.

Uma cena mostrou Harry e Archie compartilhando um doce momento de pai e filho enquanto observavam beija-flores voando ao redor deles do lado de fora, e Lilibet apareceu em uma filmagem mostrando Harry lendo uma história para ela em seu colo e fotos tiradas em seu berço.