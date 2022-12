Taylor Swift, Rihanna e The Weeknd estão na lista de finalistas do Oscar de 2023

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou hoje suas listas de indicados em 10 categorias, incluindo Melhor Canção Original, entre as quais estão alguns dos maiores nomes da música: Taylor Swift, Rihanna, Lady Gaga, The Weeknd, Selena Gomez, Jazmine Sullivan e a banda LCD Soundsystem.

Swift, cujo vídeo de “All Too Well” foi negado um lugar entre Melhor Curta de Ação ao Vivo, ainda pode ser indicada por sua música de Um Lugar Bem Longe Daqui, “Carolina”.

“Um Lugar Bem Longe Daqui é um livro no qual me perdi completamente quando o li anos atrás”, escreveu Taylor Swift no Instagram sobre sua contribuição durante o verão. “Assim que soube que havia um filme em andamento estrelado pela incrível @daisyedgarjones e produzido pelo brilhante @reesewitherspoon, soube que queria fazer parte disso do lado musical”.

Rihanna também conseguiu sua primeira indicação com “Lift Me Up” de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que também foi indicada para vários prêmios técnicos, incluindo efeitos visuais, som e trilha sonora original. “Lift Me Up” foi o primeiro lançamento da cantora em seis anos, alimentando ainda mais a expectativa e suspiros profundos.

Os outros dois maiores filmes do ano, Top Gun: Maverick e Avatar: O Caminho da Água, também entraram na lista de finalistas para canção original (entre outros prêmios técnicos). A ex-vencedora Lady Gaga (“Shallow” de Nasce Uma Estrela) pode repetir com “Hold My Hand” do blockbuster de Tom Cruise, enquanto The Weeknd pode conseguir sua segunda indicação nesta categoria para “Nothing Is Lost (You Give Me Strength), de Avatar.

A música de Selena Gomez de seu documentário Selena Gomez: My Mind & Me, também intitulada “My Mind & Me”, a contribuição de Jazmine Sullivan para o filme Till - A Busca por Justiça, “Stand Up” e “New Body Rhumba” do LCD Soundsystem de Ruído Branco também estão entre a lista de Melhor Canção Original.

Mas as estrelas pop não são as únicas com a chance de ganhar o ouro de composição do Oscar. “Til You’re Home”, da atriz veterana Rita Wilson, de O Pior Vizinho do Mundo, estrelado pelo marido e duas vezes vencedor do Oscar Tom Hanks, também foi indicada ao prêmio.