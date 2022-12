Sabrina Sato mostra como Zoe gosta de brincar em novo recanto da família

Em clima de fim de ano e férias, a apresentadora Sabrina Sato e o ator Duda Nagle mostraram como a pequena Zoe brinca no novo recanto da família. Pelas redes sociais, a jurada do “The Masked Singer Brasil” encantou os seguidores ao mostrar a herdeira brincando ao ar livre.

Nas fotos, Zoe estava se divertindo com um mini trator de brinquedo. Longe da luxuosa cobertura onde mora, a pequena estava em uma fazenda, onde o casal gosta de passar o tempo livre e com um pouco de privacidade.

Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, brinca com trator de brinquedo na fazenda da família (Reprodução/Instagram)

Situada no interior de São Paulo, a casa foi comprada por Sabrina e virou um verdadeiro refúgio de toda a família da apresentadora e do ator. O local conta com uma imensa área verde, plantações, criações de animais e vista para uma represa. Além de uma piscina para adultos e crianças.

Além da diversão, Duda Nagle também falou da festa de quatro anos da filha. Sempre carinhoso e dedicado, ele se declarou para a herdeira: “Viva!!! 4 aninhos da Zoe. Que festa linda, do jeitinho que ela sonhou… vamos guardar pra sempre na memória e no coração”, escreveu o famoso.

Ele ainda fez uma homenagem para Sabrina Sato e todos os responsáveis pela festa: “Muito obrigado aos convidados, à família, meu amor Sabrina Sato que além de me trazer a Zoe ao mundo organizou tudo, a Karina Sato Rahal fez acontecer e à equipe Sato Rahal e todo o time de profissionais que fez essa magia completa. Foi demais!!!”, destacou ele.

Vale destacar que Sabrina Sato segue no “Saia Justa”, programa que participa no canal fechado GNT e, no próximo ano, a ex-BBB vai estrear como jurada do reality show “The Masked Singer Brasil”, apresentado pela cantora Ivete Sangalo, que estreia no começo de 2023, aos domingos e reprisado no canal a cabo Multishow.

