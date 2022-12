Presente de Natal real: Kate Middleton recebe um novo título do rei Charles

Kate Middleton tem um novo título.

O rei Charles III nomeou sua nora como nova coronel honorário da Guarda Irlandesa. O novo papel real é adequado para os príncipes e princesas de Gales, que honram o regimento de guardas na maioria dos feriados do Dia de São Patrício desde que se casaram com a família real em 2011, segundo a People.

No desfile, Kate costuma usar um conjunto verde para cumprimentar os guardas irlandeses. Existem alguns outros grampos divertidos, como uma aparição do mascote regimental Irish wolfhound Turlough Mor (também conhecido como Seamus!), além de um brinde com a cerveja irlandesa, Guinness! Gártha!

A princesa Kate, 40 anos, está assumindo o papel de alguém muito próximo: seu marido, o príncipe William! A rainha Elizabeth nomeou seu neto como coronel honorário da Guarda Irlandesa em 2011, apenas dois meses antes do casamento real de Kate e William, onde o noivo vestiu o uniforme vermelho de oficial da Guarda Irlandesa para a cerimônia na Abadia de Westminster.

O príncipe William agora tem um novo papel real próprio: o rei Charles anunciou seu filho como coronel da Guarda Galesa, combinando com seu novo título de Príncipe de Gales . Em um discurso proferido apenas um dia após a morte da rainha Elizabeth, em 8 de setembro, o rei Charles anunciou o título real.

A rainha Camilla também tem um novo título: ela foi confirmada por seu marido como coronel da Guarda Granadeiro, uma honra que foi retirada do príncipe Andrew por sua falecida mãe.

A nomeação dos novas coronéis esclarece algumas das questões que surgiram desde que o príncipe Andrew foi destituído do título após o escândalo envolvendo seu relacionamento com Jeffrey Epstein.

O palácio também anunciou que a primeira celebração pública do aniversário do rei Charles, conhecida como Trooping the Colour, acontecerá em 17 de junho de 2023, apenas seis semanas após sua coroação, em 6 de maio.

O aniversário real do rei Charles é em novembro, mas, como sua falecida mãe, a rainha Elizabeth, ele comemorará em junho por um motivo prático: um clima melhor.

Acredita-se que a tradição tenha começado durante o reinado do rei George II em 1748, que nasceu em outubro, mas o Trooping of the Colour anual tornou-se uma celebração do monarca e das forças armadas.

Trooping the Color tornou-se uma data de destaque no calendário real durante o reinado da rainha Elizabeth . Ao longo desses 70 anos, a TV – e mais tarde, as fotografias coloridas – deu vida ao esplendor de milhões de pessoas em todo o mundo e exibiu a família real no processo.

O desfile incluirá mais de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos. Enquanto alguns membros da realeza participarão a cavalo, outros farão o passeio de carruagem do Palácio de Buckingham até a Horse Guards, então o rei Charles fará a saudação no desfile.

Os membros da família real se reunirão na varanda do Palácio de Buckingham para assistir a um sobrevoo dos jatos da Royal Air Force e dos Red Arrows.