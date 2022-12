Papel de José Loreto em “Vai na Fé” não é nada parecido com o peão de “Pantanal”

José Loreto não teve um período de férias tão longo, já que com o fim do remake de “Pantanal” ele precisou se preparar para viver Lui Lorenzo, seu personagem na novela “Vai na Fé”, que estreia em janeiro, na TV Globo.

Diferente do peão, que era filho de Filó (Dira Paes), na trama das 19 horas, ele será um astro pop, que encanta por onde passar e conta com músicas de sucesso ouvidas por todos. Na infância, sua mãe Wilma (Renata Sorrah) foi uma grande inspiração, já que ela é uma atriz de renome, que frequentou os melhores teatros e fez filmes e novelas para TV.

Mas, sua vida não está repleta de boas lembranças, já que o personagem viveu boa parte na sombra da mãe e também deve mostrar lembranças cruéis ao longo dos capítulos da novela, que vai substituir “Cara e Coragem”.

Em "Vai na Fé", José Loreto interpreta um grande cantor (Manoella Mello/Globo)

Wilma cuida da carreira musical de Lui Lorenzo. Egoísta, vaidosa e sem filtro, ela tenta ser chique em meio à cafonice ao seu redor, mas confessa que nunca foi fã do artista que tem em casa. Para ela, o personagem de José Loreto é brega e já não está mais no seu auge, foi-se o tempo em que arrastava multidões para os seus shows, mas ainda é Lui quem garante o sustento da mansão em que vivem.

Em “Vai na Fé”, o cantor também deixa claro que nunca teve muito contato com o pai Fábio (José Carlos Machado) e, com isso, ele ficou afastado da meia-irmã Lumiar (Carolina Dieckmann). Assim como Wilma, Fábio era ator, cantor e, principalmente, um galã que levava uma vida agitada até conhecer Dora (Claudia Ohana) e decidir por uma rotina tranquila junto à natureza, no centro de terapia holística que construíram, o Refúgio Paz de Lumiar.

Infalível em suas conquistas, Lui leva uma vida pulando de caso em caso. Mas ao conhecer Sol (Sheron Menezzes), uma amiga de longa data de Vitinho (Luis Lobianco), produtor de sua banda e compositor de seus sucessos, ele percebe que o que sente é mais do que atração.

Sol e Vitinho foram amigos na juventude e frequentavam os bailes funks da Zona Norte do Rio de Janeiro, no começo dos anos 2000. Com o tempo eles perderam o contato e se reencontram por obra do acaso, justamente quando Vitinho procurava uma backing vocal para o grupo, depois que Wilma demite Érika (Letícia Salles), integrante da banda, porque ela trai a confiança de Lui passando informações para o perfil de fofoca de Anthony Verão (Orlando Caldeira).

Personagem de "Vai na Fé" marca o retorno de Renata Sorrah às novelas (Manoella Mello/Globo)

A ex-backing vocal e também affair de Lui migra para o mundo das fofocas e não tem pudor nem remorso ao usar de verdades e mentiras para alavancar o engajamento das notícias publicadas no site de Anthony Verão. O jornalista tem um bom instinto, sabe enxergar uma boa treta de longe, mas começa a ultrapassar os limites éticos quando Érika se torna sua assistente.

Mesmo com a saída de Érika, o esquadrão de Lui é mesmo como o de um grande artista. Além de Vitinho, a tiracolo estão a backing vocal Ivy (Azzy), uma menina esperta e com uma moral flexível o bastante para fazer de tudo para segurar seu emprego na banda, o DJ Cidão (Alan Campos) e os seguranças Jairo (Lucas Oradovschi) e Naira (Tati Vilela). O núcleo promete tiradas de humor e descontração na trama. As músicas de Lui Lorenzo são composições originais, criadas para o personagem. A novela estreia apresentando ao público alguns dos hits da carreira de Lui, todas no estilo pop, e coreografias que fizeram sucesso na época áurea do cantor.

